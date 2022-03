28/03/2022

Rolls-Royce Ghost Black Badge rappresenta una versione agile, connessa e improntata al minimalismo, ma senza abbandonare la sua storia vocazione al lusso e all’esclusività. La vettura è stata sviluppata seguendo l’orientamento di stile Post Opulence, che prevede la scelta di materiali di grandissima qualità esaltati attraverso un look discreto.



La palette di colori prevede ben 44.000 tinte, anche se la maggioranza si orienta verso il nero, in questo caso proposto nella sua versione più scuyra, intensa e profonda.



Non mancano i dettagli esclusivi come, ad esempio, i cerchi in lega da 21 pollici composti da 44 strati di fibra di carbonio oppure, a bordo, il cruscotto illuminato da stelle e il segno dell’infinito riproducibile, a richiesta, sullo schienale dei sedili. In dotazione troviamo il motore V12 da 6,75 litri ancora più potente e abbinato al cambio automatico ZF a 8 rapporti.