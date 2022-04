14/04/2022

Lamborghini Huracán tecnica è una sportiva a trazione posteriore con motore V10 da 640 CV di ultima generazione. Il nome esprime l’evoluzione dell’efficienza tecnica della famiglia Huracán, è ben riconoscibile per le linee che ne sottolineano i miglioramenti aerodinamici realizzati in funzione delle prestazioni, della stabilità e della facilità d’uso, soprattutto su pista.



Con lo stesso motore della Huracán STO e un incremento di 30 CV rispetto alla Huracán EVO a trazione posteriore (RWD), il gruppo propulsore garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi. Grazie al sistema LDVI ricalibrato e alle modalità di guida tarate e configurazione specifica delle sospensioni, al sistema a ruote posteriori sterzanti diretto e agli innovativi miglioramenti nel raffreddamento dei freni, la sportiva è versatile in ogni situazione.



Huracan Tecnica presenta un design sofisticato e aggiornato che riflette la sua particolare personalità. Il profilo anteriore dalle linee convergenti, sostenuto da spalle muscolose si abbina a un cofano leggero in fibra di carbonio. Un nuovo paraurti integra un air curtain.



Il nuovo splitter anteriore, con lamelle aperte e più basse, che convogliano l’aria attraverso le ruote, migliora la deportanza e il raffreddamento. Il nero alla base del parabrezza regala più leggerezza.



La silhouette è ispirata alle linee dei cristalli in stile Daylight Opening della Essenza SCV12. L’alettone posteriore fisso completa il profilo. I nuovi cerchi, Damiso, con taglio a diamante da 20 pollici presentano un design esagonale e montano pneumatici Bridgestone Potenza Sport.