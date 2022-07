Seat Cupra Leon VZ Carbon

11/07/2022

Cupra Leon VZ Carbon amplia la gamma con una versione più sportiva della hatchback 5 porte, disponibile nelle motorizzazioni 2.0 TSI 300 CV (221 kW) DSG, 2.0 TSI 245 CV (180 kW) DSG, e anche ibrida plug-in 1.4 e-HYBRID 245 CV (180 kW) DSG.



La vettura si disntingue per stile e sportività e introduce nuovi ed esclusivi equipaggiamenti. A bordo spiccano i sedili CUP Bucket Sabelt in pelle nera o blu Petrolio, posizionati più in basso per massimizzare lo spazio e offrire una posizione di guida più ergonomica.



Troviamo, inoltre, il cruscotto con cuciture in rame, disponibile in nero o blu Petrolio, che ospita il volante Cupra Racing con comandi disegnati e posizionati ergonomicamente per avviare il motore e passare alla modalità di guida Cupra.



L’esterno sfoggia carattere e dinamismo grazie alla presenza di elementi come lo spoiler posteriore in fibra di carbonio color rame, le minigonne laterali in alluminio scuro (Dark Aluminium), i gusci degli specchietti retrovisori in fibra di carbonio color rame e i cerchi in lega da 19 pollici.