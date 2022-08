MG 4 Electric

10/08/2022

MG amplia la gamma con la nuova MG4 Electric, vettura sostenibile attesa sul mercato a partire dal quarto trimestre 2022. Lunga 4,28 metri, l’auto adotta un design sportivo, dinamico, che sia ffida a linee nette e precise.



A bordo l’attenzione viene catturata dall’atnosfera moderna, minimal e dalla presenza di due display separati. Sviluppata sulla nuova piattaforma modulare MSP (Modular Scalable Platform) prodotta da Saic, un pianale che permette di realizzare modelli molti diversi tra loro con passi compresi tra 2,65 e 3,1 metri.



La MG4 Electric adotta le batterie ultrasottili One Pack. La vettura viene proposta per il Vecchiuo Continente in due varianti di batteria: 51 kWh per 350 km di autonomia e 64 kWh per 450 km.