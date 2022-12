28/12/2022

Hypercar in serie limitata, la Bertone GB110 celebra i 110 anni dalla fondazione dell'azienda, creata da Giovanni Bertone a Torino. Proposta in soli 33 esemplari, la sportiva rappresenta la rima vettura di una serie di progetti specifici, in cui tradizione e modernità creano una sintesi perfetta. La meccanica rappresenta uno degli elementi più rilevanti.



Il motore eroga fino a 1.100 CV e 1.100 Nm, inoltre, attraverso la collaborazione con la Select Fuel, azienda leader per i combustibili alternativi, quest’unità può essere alimentata da un carburante sintetico ricavato dagli scarti plastici.



Le performance sono elevate: scatto da 0 a 100 km/h in 2,79 secondi, da 0 a 200 km/h in 6,8, da 0 a 300 km/h in 14 e velocità massima pari a 380 km/h. L’unità è abbinata alla trazione integrale e a un cambio a sette marce. Lo stile è tipico di un’auto sportiva.

Spiccano le portiere ad apertura verticale, con una zona inferiore vetrata, insieme ad elementi geometrici. I gruppi ottici a Led conferiscono appeal e personalità.