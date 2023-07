Volvo - Auto Volvo Polestar 2 MY 2024 Volvo Polestar 2 MY 2024 berlina 1 2



Volvo Polestar 2 MY 2024 04/07/2023

Polestar 2 MY 2024 migliora l'autonomia, l'efficienza e le prestazioni grazie agli aggiornamenti hardware, alle batterie più grandi ed ai nuovi motori. Il motore singolo a lunga autonomia è ora certificato fino a 654 km WLTP e la velocità massima di ricarica in corrente continua arriva a 205 kW per le versioni con una nuova batteria da 82 kWh.



I nuovi motori più efficienti e il passaggio alla trazione posteriore rendono la nuova Polestar 2 ancora più agile e dinamica. Per quanto riguarda il deisgn, la vettura offre un frontale dall’impostazione più high-tech e accoglie elementi dedicati alla sicurezza, come la telecamera anteriore ed il radar a medio raggio.

Inediti i cerchi in lega da 20 pollici.



Il lancio commerciale è programmato a partire dal terzo trimestre del 2023.

di Grazia Dragone

