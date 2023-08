Lamborghini Lanzador Concept

23/08/2023

Lamborghini Lanzador, è una concept car che anticipa il futuro quarto modello di serie elettrico. La vettura dà vita ad una inedita concezione di Gran Turismo 2+2, che spicca per la sua pronunciata altezza da terra, linee pulite, carattere e sportività senza compromessi.



Lanzador traccia la strada verso un modello di serie 100% elettrico da realizzare a partire dal 2028. La concept car combina le prestazioni di una supersportiva Lamborghini, coniugandole con un piacere di guida e versatilità di un'auto per tutti i giorni.



Su ogni asse è installato un motore elettrico ad alta potenza specifica, per garantire la trazione integrale e la massima efficienza in ogni condizione di marcia. Il pilota può regolare i sistemi di controllo durante la guida, tramite i comandi sul volante sportivo, modificando attivamente il comportamento dell'auto per creare il proprio profilo individuale ed esprimere le sue esigenze di guida.



Tre gli elementi e i sistemi di controllo in questa concept car e sui futuri modelli Lamborghini. In primis troviamo il Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) dotato di numerosi sensori e attuatori per rendere il comportamento di guida più preciso.



A questo elemento si affianca l’aerodinamica attiva, che si affida a soluzioni come il sistema ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva), assicurando il massimo dell'efficienza.



Infine, abbiamo le sospensioni attive attraverso le quali Lanzador si adatta in modo ottimale ad ogni superficie. La concept car inaugura un nuovo segmento, quello delle Ultra GT, che promette una nuova esperienza in termini di spaziosità e confort.



Il design degli esterni è Brave e Unexpexted, coraggioso e inaspettato, e adotta linee tese e pulite ispirate ai modelli Sesto Elemento, Murciélago e Countach LPI 800-4. La parte inferiore del corpo auto è modellata seguendo le esigenze di un’aerodinamica di nuova concezione e integrando elementi mobili.



Il cofano anteriore, corto e inclinato, cela un vano portaoggetti mentre il grande portellone posteriore dà visibilità sull’ampio bagagliaio. I sedili posteriori regolabili e il vano dal volume variabile, rendono la concept car adatta ad ogni necessità. La livrea è dipinta con un colore moderno: l’Azzurro Abissale.