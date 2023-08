28/08/2023

Rolls-Royce Amethyst Droptail celebra il patrimonio culturale del suo committente, l'eredità familiare e le passioni . La one off è stata commissionata da un mecenate la cui azienda ha interessi diversificati.



Il cliente ha incaricato i progettisti di creare un'elegante espressione ispirata all’ametista, pietra che simboleggia purezza e resilienza. La finitura esterna fa riferimento al fiore Globe Amaranth e alle sue sfumature viola, esaltate da un delicato sottotono d'argento.



Alla luce del sole, l'auto rivela un accenno di vernice malva all'interno delle ruote da 22 pollici, regalando un contrasto elegante. Tra gli elementi più caratterizzanti spicca la presa d'aria anteriore inferiore, ottenuta con ben 202 lingotti di acciaio inossidabile lucidati a mano, ognuno dipinto nella tonalità Globe Amaranth.



Per Amethyst Droptail, Rolls-Royce ha creato la più ampia superficie in legno della sua storia. I colori del campione di legno sono serviti anche come ispirazione per il trattamento della pelle dell'auto, sviluppata per adattarsi perfettamente alle sue sfumature.



Per completare il trattamento interno, il cliente ha richiesto la presenza di quadranti impreziositi da ametiste, modellate nello stile cabochon piuttosto che sfaccettate. Un hard top removibile è stato progettato conferire carattere e stile. Il tetto incorpora vetro elettrocromato che permette di cambiare colore e trasparenza istantaneamente.

Completa il carnet di esclusive dotazioni un orologio commissionato alla maison svizzera di alta orologeria Vacheron Constantin.