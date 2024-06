Seat Cupra Tavascan

30/05/2024

Cupra Tavascan è un suv coupé 100% elettrico dalle proporzioni atletiche e sportive. All’anteriore, i LED Matrix offrono una firma luminosa a tre triangol. Il logo della vettura è illuminato.



Nella parte inferiore, le linee confluiscono nelle prese d’aria per migliorare il raffreddamento delle batterie. Il profilo laterale è sottolineato dal design dei cerchi in lega, disponibili nelle misure da 19, 20 e 21 pollici. La gamma colori della carrozzeria include le tinte: Tavascan Blue, White Silver, Atacama Desert, Basalt Grey e il colore opaco Century Bronze.



L’abitacolo presenta elementi particolari come le sottili prese d’aria e i sedili sportivi avvolgenti proposti in tessuto, con poliestere riciclato fino al 90%, o microfibra, riciclata fino al 50%. Troviamo anche sedili CUP Bucket in pelle.



Il primo suv coupé elettrico di Cupra sarà disponibile con due varianti di potenza: 210kW (286 CV) e 250kW (340 CV). Cupra Tavascan offre un’autonomia fino a 568 km (per la versione da 210 kW) grazie al pacco batterie da 77 kWh. Il modello è equipaggiato con la tecnologia di Controllo Adattivo del Telaio (DCC Sport), con sospensioni sportive e sterzo progressivo. Gli ordini partiranno da giugno 2024, mentre le prime consegne sono programmate a fine estate.