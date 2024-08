13/08/2024

Acura RDX 2025 acquisisce un look più distintivo grazie alla nuova griglia frameless Diamond Pentagon e a nuove dotazioni premium.

Il suv aggiornato offre uno stile sofisticato, cabina rivista e tecnologia avanzata.



Atteso a partire dalla fine di agosto 2024, il veicolo si distingue per le finiture esterne in nero lucido di alta qualità, ruote più sportive, tre nuovi colori di vernice: Solar Silver Metallic, Canyon River Blue Metallic e Urban Gray Pearl.



L’abitacolo offre un design e funzionalità migliorati, qui troviamo una console centrale riprogettata che permette maggiore spazio di archiviazione, portabicchieri più grandi e un accesso più facile al caricatore wireless per smartphone.

Inoltre, il display centrale HD standard da 10,2 pollici ora dispone di una nuova modalità a schermo ampio per la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android AutoTM di serie.



In dotazione è disponibile l’unità Turbocharged 2.0-litri VTEC 4 cilindri, uno dei più potenti della sua categoria, accoppiato a un cambio automatico a 10 velocità.



RDX stabilisce il punto di riferimento per le prestazioni di sicurezza attiva e passiva nella classe dei suv premium ed è fornito di serie con i più recenti servizi digitali.

Progettata e sviluppata negli States, la terza generazione di Acura RDX viene prodotta insieme al modello MDX presso lo stabilimento di East Liberty in Ohio.