Seat Cupra Terramar

05/09/2024

Il nuovo suv sportivo Cupra Terramar offre un nuovo linguaggio di design del marchio e un look audace e deciso. Terramar presenta l’iconica firma a tre triangoli, Cupra Matrix LED Ultra, con tecnologia ad alta definizione. Il design esterno anteriore è armonizzato dalla griglia che lascia il posto alla bocca inferiore.



Spostando lo sguardo verso il posteriore, le ampie proporzioni conferiscono una forte presenza, con il logo Cupra integrato e illuminato posizionato al centro tra i fari posteriori insieme al nome Terramar illuminato.

La Cupra Terramar sarà disponibile in nove colori esterni, tra cui due opachi, Century Bronze Matt e Enceladus Grey Matt, e il Dark Void, ispirato al colore della showcar CUPRA DarkRebel.



Gli interni reinterpretano la sportività con un abitacolo orientato al guidatore, esaltato dal design della console centrale. L’abitacolo abbraccia anche la sostenibilità, con sedili sportivi avvolgenti rivestiti in tessuto Seaqual Yarn riciclato al 100%.



La digitalizzazione sia ffida ad un HMI (Human Machine Interface) di nuova concezione implementata nel cockpit digitale e nel sistema di infotainment da 12,9 pollici con cursore retroilluminato.



La Cupra Terramar propone cinque diversi propulsori e tre diverse tecnologie: TSI (benzina), Hybrid (mild hybrid) e la nuova generazione di motori e-HYBRID (ibridi plug-in ), che erogano dai 150 ai 272 CV di potenza. La dinamica di guida è migliorata grazie alle sospensioni sportive e allo sterzo progressivo di serie, oltre che al nuovo controllo dinamico adattativo dell’assetto e alle pinze freno Akebono.