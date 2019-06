Notizie In visita al Museo Ferrari di Modena

01/06/2019 di Domenico Scalera Museo Casa Enzo Ferrari: ecco le origini del Mito

Museo Casa Enzo Ferrari che sorge a Modena, offre un’esposizione unica e coinvolgente, con un’inconfondibile forma a cofano giallo, racchiude la storia di Enzo Ferrari, il fondatore di uno dei marchi più conosciuti al mondo nel settore automobilistico “Ferrari”. All’interno del Museo pochi ambienti ma unici ed esclusivi dove sono esposte le supercar più significative del Cavallino Rampante e più vincenti di sempre. All’esterno esposti alcuni modelli commerciali con la Ferrari FF, quattro ruote motrici 4x4 e 4 posti a sedere, la scintillante Ferrari Portofino e la super sportiva Ferrari 812 Superfast la Ferrari stradale più potente della casa del Cavallino.



Nell’architettura della struttura centrale del Museo, al nostro ingresso, siamo stati accolti dalla proiezione di un video con impianto audiovisivo all'avanguardia, la magica storia dei 90 anni di vita di Enzo Ferrari che racconta la storia del marchio fin dalle sue origini: dalle prime esperienze, di quando il padre possedeva un’officina per lavorazioni meccaniche che occupava una trentina di persone all’inizio del 900 dove scopre le corse. Nel 1919 partecipa alla prima gara automobiistica per la CMN, la Parma Poggio Bercetto, successivamente compra un’Alfa Romeo che lo vedrà impegnato sia come pilota che come sviluppo della vettura. Nel 1927 gestisce il Team Alfa Romeo per la prima Mille Miglia, da Brescia a Roma e ritorno.



Qualche anno dopo nasce la Scuderia Ferrari a Modena personalizza Alfa Romeo da corsa per ricchi piloti dilettanti e professionisti. Negli anni avvenire partecipa a diverse competizioni motoristiche come Le Mans ed inizia l’avventura anche nel campionato del mondo di Formula 1, dove giunge alla prima vittoria al Gran Premio Silverston nel 1951. La prima vettura con marchio Ferrari fu la 125 S, delle quali ne furono realizzati solo tre esemplari nel 1947. Seguono le vittorie e i trionfi in Formula 1 dell'indimenticabile Niki Lauda, del mitico Michael Schumacher fino all’ultima vittoria di Kimi Raikkonen che risale al 2007. La Proiezione del video si conclude con un “Grazie, grazie Enzo”.



