Palm Beach Cavallino Classic: conclusa la 33esima edizione

Si è appena conclusa la vetrina Ferrari, nell’esclusiva location oltreoceano di Palm Beach. L’evento Palm Beach Cavallino Classic ha ottenuto l’attenzione e l’apprezzamento dei numerosi collezionisti ed estimatori del marchio, che hanno potuto ammirare da vicino oltre 150 modelli, che esprimono il carattere e l’esclusività Ferrari.



“Siamo onorati di portare avanti il viaggio di 46 anni della rivista Cavallino e la tradizione di 33 anni del Concorso d'Eleganza Palm Beach Cavallino Classic. Queste due iniziative hanno contribuito in modo significativo a preservare e restaurare le Ferrari di tutte le epoche in America”, sono state le parole di Luigi Orlandini, Chairman & CEO di Cavallino.



Ed ancora: “Portando Cavallino verso il futuro, il nostro obiettivo è garantire che ogni aspetto del Concorso offra un'esperienza assolutamente piacevole e interessante e, allo stesso tempo, di devolvere alla nostra comunità una parte dell'incasso di ogni biglietto per progetti di beneficenza. Tra questi, il fondo per le borse di studio della Palm Beach Police and Fire Foundation e la A.W. Dreyfoos School of Art di West Palm Beach”.



A corredo della kermesse sono stati proposti incontri e dibattiti con esperti e collezionisti, oltre a mostre e appuntamenti dedicati. La manifestazione ha incluso nel suo vario carnet anche il Tour d'Eleganza e il Party Under the Stars accompagnati dalla musica degli studenti della A.W. Dreyfoos School of Art.



I 55 giudici, impegnati nella scelta dei veicoli più meritevoli, hanno assegnato riconoscimenti nelle categorie Best in Show, Granturismo e Competizione, ma anche per la prima volta in quest’edizione un premio dedicato ai veicoli certificati da Ferrari Classiche. Questa nuova categoria esprime la volontà di custodire il patrimonio della Casa costruttrice.



Tra le 150 vetture iscritte, 61 hanno ottenuto il Platinum Award, mentre il Best of Show Granturismo 2024 è stato assegnato alla Ferrari 212 Inter Ghia 0191EL del 1952 di Dennis e Susan Garrity.