Brisighella festeggia il 26esimo Trofeo Lorenzo Bandini 2019

Tutto era pronto per il grande evento, il Trofeo Lorenzo Bandini ha acceso ancora di più l'emozione negli appassionati grazie alle notizie trapelate nei giorni precedenti. Un giorno bellissimo a Brisighella, il sole splendeva e l’attesa era palpabile fino all’arrivo in Piazza Carducci immersa nella folla. Pochi istanti dopo ecco spuntare come una saetta la Monoposto Alfa Romeo Racing con a bordo il pilota Antonio Giovinazzi, protagonista e Premiato del Trofeo Lorenzo Bandini 2019. Visibilmente emozionato, Giovinazzzi ha timidamente salutato tutti i presenti salendo sul muso dell’Alfa Romeo del Gruppo Sauber e si è mostrato al pubblico che lo ha applaudito con grande fervore.



Subito una moltitudine di foto ed autografi, hanno reso il tutto sempre più veritiero ed io mi sono sentita improvvisamente catapultata nel mio mondo, come a casa. Con coraggio, sono salita all’interno del motorom e mi sono fatta largo tra i giornalisti e ritrovatami dinnanzi ad Antonio Giovinazzi gli ho chiesto un autografo e una foto ricordo, per rimarcare in modo concreto il momento e l’intera giornata.



Scesa dal motorom e tornata in Piazza Carducci ho atteso il continuo dell’evento, mentre il premiato e tutto il team si preparavano per la conferenza stampa nella Sala Consiliare del Municipio della città. Dopo essersi cambiato i vestiti e tolta la tuta da pilota, Giovinazzi assieme ad alcuni membri dello staff si è diretto verso la strada che conduceva al Municipio accompagnato dai tamburi del rione e dalla calca di persone tra cui la sottoscritta. Prima di salire nella Sala del Municipio siamo entrati nella Sala Espositiva per rivolgere alcune domande al pilota e per far firmare al pilota il libro dei premiati.



Giovinazzi sembrava palesemente felice di presenziare ed omaggiare questa grande manifestazione di importanza rilevante sia per i piloti che per i tifosi. Successivamente ci siamo spostati nella Sala del Municipio dove mi sono ritrovata di fronte ad Antonio Giovinazzi con tanti giornalisti che come me più che riprendere l'evento con le telecamere si trovavano li come appassionati. Ammiravo il più possibile l’intera scena, come per non dimenticare, a testimonianza della mia presenza, così senza pensarci tanto mi sono fatta di nuovo avanti per un ultimo scatto con il premiato che gentilmente si è prestato con un sorriso.



Di li a poco Antonio Giovinazzi è stato premiato con la consegna del 26 esimo Trofeo Lorenzo Bandini dinanzi alla marea di pubblico: Antonio, pilota Italiano dal sorriso gentile, con la sua semplicità è riuscito ad entrare nel cuore dei romagnoli e di noi amanti del Motor Sport. Auguro a Antonio Giovinazzi il meglio per la sua carriera con la certezza che questo premio gli porterà fortuna come lo è stato per i suoi predecessori. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet