A Taormina la 28esima edizione del Rally dei Castelli

Si è svolta la 28esima edizione del Rally dei Castelli, storica manifestazione organizzata dall’International Car Club Taormina che, da quest’anno, è anche Trofeo Marco Polo, poiché iscritta al calendario Nazionale Asi, Automotoclub Storico Italiano.



Il club taorminese, rappresentato dal presidente Carmelo Dalli e dallo staff guidato da Filippo Di Mauro e composto da Giovanni Grasso, Salvo Conticello, Agostino Ruffino, Eugenio Mazza e Rosario Sorbello, dal direttore dell’evento Francesca Chiara Dalli, dal segretario Alessandro Nucifora, ha accolto Federica Ildebrando, commissario delegato delle manifestazioni nazionali Asi.



Il tour ha avuto inizio dal Castello di San Marco a Calatabiano in provincia di Catania e si è concluso nel Castello di Montalbano Elicona, in provincia di Messina. Durante il tragitto ci sono state due fasi con delle piccole prove di precisione: la prima nel comune di Montalbano Elicona, la seconda nel comune di Roccella Valdemone, sempre in provincia di Messina.



La manifestazione ha visto protagonisti molti appassionati dell’automobilismo d’epoca dell’International Car Club Taormina, del Veteran Car Club Etneo, del Club La Manovella di Acireale, del club Scuderia Galatea, del Club Titani di Trinacria, del club CT 1 e del Club Mg CCF.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto un omaggio consistente un una realizzazione, creata specificatamente per l’evento, della scultrice Christiane Amblard.



Ancora una volta, dal 1992, l’evento ha confermato la dedizione e la passione per l’automobilismo storico dell’International Car Club Taormina, impreziosito dalla presenza di veri e propri gioielli di macchine del tempo che fu. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet