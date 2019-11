Lambo V12 Vision Gran Turismo: reveal a Monte Carlo

Concept car avveniristica, Lambo V12 Vision Gran Turismo è stata presentata in contemporanea con le finali mondiali del FIA Certified Gran Turismo Championships 2019, che si sono svolte a Monte Carlo.



L’estrema sportiva realizzata da Sant’Agata sottolinea principalmente il divertimento di guida nel contesto digitale di Gran Turismo Sport, videogioco di PlayStation 4, dove sarà disponibile in versione virtuale a partire dalla primavera del 2020.



Stefano Domenicali, Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini, ha così commentato: “Lamborghini è un brand giovane, per questo oggi presentiamo qui il nostro ultimo progetto virtuale sotto forma di vero e proprio modello: il suo design futuristico è stato pensato per il divertimento dei giovani appassionati di videogiochi e supersportive”.



Il design della Lambo V12 Vision GT nasce dalla creatività del Centro Stile Lamborghini di Sant’Agata Bolognese. E’ una monoposto in versione virtuale, equipaggiata con lo stesso gruppo propulsore della Sián FKP 37.



L’impostazione si avvale di molti elementi che esaltano l’aerodinamica, come l’ampia ala, dove è alloggiato il gruppo ottico posteriore. Il corpo vettura non è collegato ai parafanghi, mentre il motivo esagonale dei cristalli laterali si ispira alla Marzal del 1968.



Visionaria e futuristica anche a bordo, la supercar propone interni in linea con la carrozzeria. L'accesso all'abitacolo avviene dalla parte anteriore della vettura, come i piloti dei caccia da combattimento, mentre i comandi di guida si trovano sul volante e tutte le informazioni di guida sono proiettate davanti agli occhi del pilota.