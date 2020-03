BMW Concept i4: la presentazione

Vettura coupè dalla propulsione elettrica, la BMW Concept i4 rappresenta un’autentica innovazione per la gamma bavarese. Prodotta, secondo le previsioni, dal 2021, la vettura spicca per dinamismo, stile e sportività. Secondo i dati dichiarati, l’auto adotta un propulsore da 530 CV che assicura un’autonomia pari a 600 km, un'accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 4 secondi, infine, la velocità massima supera i 200 km/h.



“Il design della BMW Concept i4 mostra proporzioni fantastiche, un carattere fortemente espressivo e, naturalmente, molta attenzione ai dettagli”, afferma Domagoj Dukec, responsabile di BMW Design.



Il design è distintivo e punta sul passo lungo, sulla linea del tetto fastback e sugli sbalzi corti. Le linee risultano nette e morbide e insieme ai volumi tesi creano una scultura dinamica. Interessante la tinta Frozen Light Copper, che richiama una sfumatura di colore impiegata per il modello BMW Vision iNEXT. Il frontale propone una griglia prominente impiegata con funzionalità diverse rispetto ad una vettura tradizionale e dotata di vari sensori.



Gli interni vedono la presenza del nuovo Curved Display, che occupa gran parte della sezione davanti al guidatore, sopra la consolle centrale e conferisce alla zona anteriore un aspetto moderno. Tutte le funzioni operative sono integrate nel display dal design essenziale.



La BMW Concept i4 si caratterizza per inedite soluzioni di design, ma non solo, particolare è il suo sound, sviluppato con il marchio BMW IconicSounds Electric dal noto compositore Hans Zimmer insieme al sound designer BMW Renzo Vitale. Il suono della vettura unisce il passato e il futuro del brand.



La tecnologia BMW eDrive di quinta generazione è una caratteristica della BMW i4 e della futura mobilità elettrica. La BMW iX3 che entrerà in produzione nel 2020 aprirà la strada all'applicazione della nuova tecnologia, che sarà introdotta in veicoli BMW alimentati elettricamente, come la BMW iNEXT e la BMW i4.



Il motore elettrico, l'elettronica di potenza, l'unità di ricarica e la batteria ad alta tensione che utilizzano la tecnologia BMW eDrive di quinta generazione sono sviluppi nuovi che permettono al marchio di compiere un passo avanti nel campo dei sistemi di trasmissione elettrificati. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet