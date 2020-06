Museo Alfa Romeo: riapertura al pubblico

Riapre il museo dedicato all’iconico brand e lo fa nella specialissima data del 24 giugno, giornata in cui festeggiare i 110 anni di vita di Alfa Romeo. I tanti appassionati potranno visitare l’esposizione permanente, ma anche accedere per la prima volta ad aree off limits al pubblico e fuori dal percorso museale come i due piani dell’ex Centro Direzionale di Arese dove è conservata la Collezione, comprendente altre 150 vetture, motori stradali, aeronautici e marini, modellini, trofei, oggetti d’arte, accessori e altro.



Le visite alla Collezione avverranno su prenotazione, per gruppi di 10 persone, con visita guidata.

Per la ricorrenza sarà presente la Nuova Giulia GTA, serie limitata realizzata per il 110° anniversario del Marchio.



Sono state programmate anche conferenze Backstage, dedicate alla storia di Alfa Romeo, appuntamenti previsti a marzo e aprile e poi rimandati a causa dell’emergenza Covid-19.

Suddiviso in tre aree tematiche: Timeline, che rappresenta la continuità industriale; Bellezza, che unisce stile, design e lifestyle; Velocità, sintesi di tecnologia, sportività e piacere di guida; il museo si propone in una veste aggiornata.



Inaugurato nel lontano 1976 e poi ristrutturato e riallestito nel 2015, il museo si estende su una superficie di oltre 6mila mq e dispone di spazi sufficienti per assicurare il rispetto delle norme sul distanziamento.

Ulteriori e più approfondite informazioni sul calendario delle attività sono disponibili sui canali ufficiali del brand.