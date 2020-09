Una giornata al Museo Lamborghini a Sant´Agata Bolognese nei pressi di Bologna

Il Museo Lamborghini, rappresenta il giusto connubio fra storicità e modernità, dove la storia intreccia una tecnologia sempre più all’avanguardia. Modelli del passato che si uniscono in un viaggio tra le innovazioni future.



Mudetec è l’acronimo scelto, ovvero Museo delle Tecnologie Lamborghini, una struttura che ha puntato sull’eccellenza, spaziando il suo panorama nella migliore prospettiva per il domani. Tutto è reso ancora più emozionante anche grazie ai tanti colori sgargianti che distinguono i vari modelli. Infatti girovagando di qua e di là tra i vari espositori spiccano le più svariate vetture: dalle storiche Lamborghini 350 GT, la mitica Lamborghini Miura, il fuoristrada Pick Up costruito dal 1986 al 1993 Lamborghini LM 002 erede dell'attuale Lamborghini Urus e la vettura sportiva ideata dalla Bertone Lamborghini Countach per arrivare alle auto più recenti Lamborghini Centenario, Lamborghini Aventador SVJ 63, Lamborghini Veneno, Lamborghini Reventòn e la Concept car Lamborghini Sesto Elemento.



Molto particolare e creativa è l’esperienza interattiva e virtuale rappresentata dal simulatore di guida che tenta di moltiplicare le emozioni garantite dalla meccanica, design e passione che il percorso e l’intero tour vogliono regalare ai visitatori e a tutti gli appassionati di auto in generale. Di seguito le immagini inedite del Museo Lamborghini by Automania.