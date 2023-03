Lamborghini: celebrazioni a misura d´arte

Il 60esimo anniversario di Lamborghini, che si celebra quest’anno, è un traguardo che viene ricordato in modo particolare e unico, rispecchiando appieno il carattere del brand, una vera icona per gli appassionati delle auto sportive.

Il marchio di Sant’Agata Bolognese ha pensato di dare vita a una collaborazione d'avanguardia con Ikeuchi, artista giapponese noto per la sua vena creativa dirompente.



Nata seguendo il motto del 60° anniversario The future began in 1963, cioè Il futuro ha avuto inizio nel 1963, questa sinergia prende il nome di Chasing the Future e ha generato le opere Time Gazer e Huracán STO Time Chaser_111100.



La rete mondiale dei rivenditori ha messo in campo un progetto, che vedrà alcuni concessionari alle prese con collaborazioni insieme ad artisti di fama mondiale, per declinare in ogni forma creativa possibile i valori che caratterizzano il brand.



Queste le parole di Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Automobili Lamborghini: “ Siamo molto orgogliosi di presentare questo capolavoro insieme a Ikeuchi in occasione di questo 60° anniversario che rimarrà nella storia. L'opera Lamborghinihuracanstotimechaser_111100 è una combinazione di tradizione e innovazione, di passato e futuro, e rappresenta alla perfezione i valori Lamborghini. Il raggiungimento di un traguardo così significativo come il 60° anniversario è il momento perfetto per ribadire la volontà di #Lamborghini di continuare a crescere come brand audace e anticonvenzionale, mettendosi sempre alla prova. ”



Ikeuchi, creatore del modello oggetto della collaborazione, ha affermato di essere:“ Onorato di collaborare con un brand come Automobili Lamborghini, in particolare per il suo 60° anniversario. È un marchio che cerca sempre di plasmare il futuro e di sfidare lo status quo, proprio come cerco di fare io con la mia arte.”



Questi progetti esplorano i concetti di tempo e atemporalità. Time Gazer, creata usando parti originali, rappresenta la visione dell’artista su passato, presente e futuro, attraverso l'evoluzione del marchio.

Per quanto riguarda, invece, la Lamborghini Huracan Sto Time Chaser_111100, siamo di fronte ad una edizione limitata che esprime il concetto di cibernetica secondo Ikeuchi e i 60 anni di storia di Lamborghini, unendo i valori che li accomunano.

Ikeuchi ha usato parti originali provenienti da precedenti modelli anniversario come la Countach 25° Anniversario, la Diablo SE30, la Murciélago 40° Anniversario e la Aventador LP 7204 50° Anniversario.