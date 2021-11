Notizie Toyota: debutta la famiglia bZ

03/11/2021 di Grazia Dragone Arriva il primo veicolo a batteria BEV

Toyota presenta la nuova soluzione per la mobilità sostenibile che amplia la platea di veicoli della gamma, che si arricchisce ora di una nuova famiglia. Si tratta del nuovo bZ4X, il primo modello con denominazione bZ - beyond Zero, che include veicoli elettrici a batteria (BEV).



Rivelato nella sua veste definitiva e in ogni dettaglio, bZ4X rappresenta la prima vettura sviluppata da Toyota come BEV ed anche la prima costruita sulla nuova piattaforma e-TNGA.

Lo sviluppo nasce dalla collaborazione tra Toyota e Subaru, che hanno unito i propri intenti per ottenere una vettura ben bilanciata, ma soprattutto efficiente, sicura e maneggevole.



La configurazione è quella di un suv, accogliente e spazioso, equipaggiato con un sistema di trazione integrale e motori elettrici separati per ogni asse. Il look esprime potenza e si avvale di linee pulite, nette.

Il frontale presenta una nuova forma hammerhead, identificativa del brand, con gruppi ottici sottili e dettagli che comunicano la grande presenza su strada.



Il profilo appare slanciato e ben enfatizzato dalle grandi ruote fino a 20 pollici di diametro. Il design accoglie anche elementi aerodinamici funzionali all’autonomia di guida, come le aperture negli angoli del paraurti anteriore; una copertura completa del sottoscocca; uno spoiler sul tetto diviso e uno spoiler posteriore a coda d'anatra; un diffusore posteriore.



Il bZ4X a trazione anteriore è alimentato da un motore elettrico da 150 kW ad alta efficienza. Produce 204 CV e 265 Nm di coppia, consentendo un'accelerazione 0-100 km/h in 8,4 secondi e una velocità massima di 160 km/h.



Il modello a trazione integrale eroga invece una potenza massima di 217,5 CV con 336 Nm di coppia; la velocità massima è invariata, mentre l'accelerazione a 100 km/h scende a 7,7 secondi. La batteria agli ioni di litio ad alta densità ha una capacità di 71,4 kWh e promette un'autonomia di oltre 450 km.



Con l'introduzione del bZ4X Toyota vuole soddisfare le diverse esigenze di mobilità offrendo i una gamma completa di veicoli elettrificati, inclusi HEV, PHEV, BEV e FCEV. Il veicolo sarà presentato in anteprima europea il 2 dicembre.

