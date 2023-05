Nuova Prius Plug-in: dettagli e listino

Disponibile negli showroom a partire da giugno, la nuova Toyota Prius Plug-in arriva sulle strade dopo il reveal dello scorso dicembre.

Innovativa e da sempre riferimento per la sua area di appartenenza, la nuova serie adotta il sistema ibrido plug-in Toyota di nuova generazione, che assicura più potenza grazie alla nuova batteria ad alta capacità.



Anche il motore elettrico riceve un plus di potenza e, in abbinamento al propulsore a benzina due litri, eroga una potenza combinata pari a 223 CV. Lo scatto da 0 a 100 km/h è reattivo, ben 6,8 secondi, mentre l’autonomia supera gli 80 km in modalità EV nel ciclo combinato, con emissioni inferiori a 20g/km di CO2.



Lo stile è improntato al dinamismo e si affida a forme da coupé. La piattaforma GA-C di seconda generazione della Toyota New Global Architecture (TNGA) assicura un peso ridotto e rigidità aumentata.



Prius Plug-in è disponibile in tre allestimenti: Active, Lounge e Lounge+. L’entry level Active include cerchi in lega da 17 pollici, fari full LED, sistema multimediale Toyota Smart Connect+ con schermo da 12,3 pollici, sedili riscaldabili in tessuto sportivo, il pacchetto Toyota T-Mate con il Toyota Safety Sense di ultima generazione e Blind Spot Monitor.

La configurazione Lounge aggiunge i cerchi in lega da 19 pollici, fari LED adattativi, specchietto retrovisore digitale e portellone posteriore ad azionamento elettrico.

Infine, la top di gamma Lounge+ introduce il tetto a pannelli solari, Remote Parking e sedili in pelle vegana.



Il istino di Prius Plug-in Hybrid parte da €42.200 per la versione Active, mentre Lounge e Lounge+ hanno un prezzo pari rispettivamente a €43.700 e €50.000.



Date le ridotte emissioni inquinanti, Prius Plug-in accede agli ecoincentivi nella fascia più bassa prevista, che va da 0 a 20 g/km di CO2.

Grazie agli ecobonus in caso di rottamazione e al contributo della casa, il prezzo scende, nella fase di lancio a 34.700 euro per la versione Active e a 36.000 euro per la versione Lounge. L’allestimento Lounge+, pur non rientrando nei parametri dell’ecobonus, viene proposto in promozione di lancio a 43.500 euro.