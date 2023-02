Notizie Audi activesphere concept: crossover del futuro

01/02/2023 di Grazia Dragone Innovativa e versatile, la vettura anticipa la nuova direzione stilistica La serie di prototipi sphere accoglie un nuovo modello, dopo la roadster Audi skysphere e la Sportback Audi grandsphere (2021), senza dimenticare lo space concept Audi urbansphere, del 2022, ora è la volta di una crossover coupé versatile, la Audi activesphere concept, che sa combinare perfettamente lo stile tipico di una sportiva a una impostazione da offroad.



La versatilità viene esaltata dalle sospensioni pneumatiche adattive dalla trazione integrale quattro elettrica in grado di rispondere alle aspettative sia nella guida sportiva che fuoristrada.

Ideata e disegnata presso l’Audi Design Studio di Malibu, la vettura, per il Responsabile dell’Audi Design Studio Gael Buzyn:“ E’ unica. Si tratta di un’avanguardistica crossover coupé che abbina l’eleganza di una Sportback, la praticità di un SUV e le doti fuoristradistiche di una 4x4 dura e pura”.



La guida autonoma, la trazione integrale quattro elettrica, l’autonomia di oltre 600 km insieme alla tecnologia di ricarica rapida sono caratteristiche che la rendono parte integrante della famiglia sphere.Innovativa e all’avanguardia, inoltre, è la gestione delle funzioni e delle informazioni di bordo Audi Dimension che dà vita ad una mixed reality.



L’abitacolo generoso e l’arco del tetto spiovente conferiscono proporzioni sportive. Il frontale rispecchia il family feeling del Brand, ma guarda al futuro con il single frame trasparente. Come nell’Audi grandsphere concept, anche qui le porte si aprono a libro. Data l’assenza del montante centrale, l’abitacolo si presenta in tutta la propria ampiezza.



La vettura è sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica PPE (Premium Platform Electric), concepita per realizzare una molteplicità di vetture elettriche di grande serie dai SUV alle berline-coupé, sino alle Avant.



La piattaforma PPE adotta un modulo batteria tra gli assali, nel caso di Audi activesphere concept con capacità di 100 kWh. La trazione integrale quattro è basata su due motori elettrici: uno per ogni assale.

La potenza complessiva è pari a 442 CV, mentre la coppia raggiunge i 720 Nm. La batteria è caratterizzata da una tensione di 800 Volt che consente la ricarica in corrente continua (DC) con potenze sino a 270 kW.

