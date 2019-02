Auto, grandi manovre per il 2020

Il mercato dell’auto è nuovamente in sofferenza a differenza dello scorso anno quando si registrava una live ripresa. Le grandi case, nel tentativo di avere una nuova ripresa, puntano molto sull’elettrico e l’innovazione tecnologica in vista del 2020.



Grande attesa per l’Audi e-tron GT, modello equipaggiato con due motori elettrici che erogano 408 CV di potenza e 660 Nm di coppia. Per accelerare da 0 a 100 km/h sono necessari meno di sei secondi, e si raggiunge una velocità massima di 200 km/h. Avrà un’autonomia di 500 chilometri per una ricarica piena da effettuare in appena 30 minuti.



Nel 2020 è anche previsto il lancio del nuovo piccolo Suv di Ford, il Crossover EV che nella prima fase sarà equipaggiato con motori a benzina 1.0 EcoBoost da 86, 101 e 125 CV ed il 1.5 da 150 CV ed a gasolio 1.5 EcoBlue da 86 e 120 CV. Successivamente ci saranno le motorizzazioni ibride.



La Alfieri sarà la prima Maserati totalmente elettrica, a trazione integrale, e sarà prodotto anche un modello ibrido con un motore V6 benzina. La velocità raggiungibile sarà superiore ai 300 chilometri orari con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2 secondi circa.



La Volkswagen produrrà la Neo, modello elettrico con un motore in grado di erogare una potenza di 120 cavalli e un’autonomia di oltre 450 km. Molto sofisticata la dotazione tecnologica a bordo.



La nuova Mini Cooper si preannuncia molto potente al punto da raggiungere i 300 CV anche grazie ad una tecnologia molto sofisticata che arriva direttamente dal mondo delle corse con un propulsore da 2.0. Velocità massima di poco superiore ai 250 km/h e scatto accelerazione da 0 a 100 in circa 4,8 secondi.



Il nuovo Mitsubishi ASX sarà equipaggiato con un motore MIVEC da 2.0 litri, con 16 valvole a controllo elettronico con un cambio manuale a 5 rapporti o ad un automatico a variazione continua CVT, disponibile con due o quattro ruote motrici.



Da segnalare anche i nuovi modelli Alfa Romeo Crossover e GTV 2020, le Honda HR-V EV e la Nuova i10, la Jaguar XJ, il suv elettrico di Cadillac, la nuova Fiat Panda, la Mazda CX-4, le Nissan 400Z e Qashqai 2020, la nuova Peugeot 2008, le Porsche Cayenne Coupè e Taycan, le Volvo XC20 e V40, la Skoda suv Coupè.