Enyaq Coupé Respectline: Skoda celebra l´inclusività

Il tema dei diritti e dell’inclusività, riconoscere ad ognuno il proprio spazio nel rispetto della propria unicità, trova voce anche nel settore automotive. Il brand Skoda porta in primo piano questi valori attraverso una proposta dedicata, che esprime l’importanza della diversità e dell’equità attraverso una one off originale e distintiva.



La Skoda Enyaq Coupé Respectline, esemplare unico sviluppato da un team di vari collaboratori e reparti, sarà presentato in veste ufficiale durante l’evento Open Air dell'Orchestra Filarmonica Ceca il 21 giugno prossimo. Sarà, inoltre, presente al Pride Business Forum e al Prague Pride Festival e in altre kermesse anche di carattere internazionale.



Il team che ha realizzato questo speciale modello è composto da persone provenienti da diversi reparti tra cui Sviluppo Tecnico, Produzione e Persone e Cultura, coinvolti con il coordinamento del team di Comunicazione.

La base di partenza è una Enyaq Coupé di serie, arricchita da cromie intense, un mosaico di tinte che a partire dal bianco vede sovrapposti elementi colorati, per creare diverse sfumature, proprio come quelle che la vita offre. Le tonalità dell'arcobaleno sono presenti anche nella calandra Crystal Face.



I fari con tecnologia Matrix-LED e le luci posteriori in tecnologia LED creano un ammaliante effetto di benvenuto. Il logo Respectline è presente sugli esterni e all’interno della vettura, sui sedili o sul volante, dove è stato incastonato un cristallo inciso.