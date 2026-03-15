50 anni e non sentirli. Audi RS3 Competition Limited. The last dance?

Quando un motore diventa leggenda c’è solo un modo per omaggiarlo: farlo gorgheggiare a squarciagola fino all’ultimo ottano. Per celebrare i 50 anni del 5 cilindri più estremo di sempre, la divisione sportiva della Casa d’Ingolstadt ha presentato nientemeno che l’Audi RS3 Competition Limited. Che cambia, direte? Nuove tinte od impianto audio migliore? Nope. Per fortuna. Si tratta di una serie molto speciale, prodotta in soli 750 esemplari, che miscela il carattere brutale della RS3 ad affinamenti tecnici e tecnologici con chiara, azzarderei chiarissima, direzione pista.



Sotto il cofano scalpita sempre il 2.5 TFSI cinque cilindri, 400 Cavalli e 500 Nm che si traducono nello 0-100 in soli 3,8 secondi; e fin qui la storia la conoscevate già, quel che cambia è invece il sound, reso ancora più aggressivo e coinvolgente grazie ad uno scarico dedicato firmato RS e ad una buona riduzione dei materiali fonoassorbenti nel vano motore – dalla regia dicono per alleggerire la vettura, ma non ci metterei la mano sul fuoco.



Ma non è solo potenza, perché come recitava un famoso slogan, la potenza è nulla senza il controllo: per la prima volta l´Audi RS3 adotta infatti ammortizzatori a ghiera regolabili manualmente, con registrazioni separate per compressione ed estensione, probabilmente una nuova categoria porno sbloccata per gli ingegneri. A completare il pacchetto anche una barra antirollio posteriore più rigida, il sistema RS Torque Splitter per evitare di scambiare qualche curva presa troppo allegramente in un rettilineo, ed impianto frenante in carboceramica di serie.



Anche l’estetica vuole la sua parte però, con un look ancora più estremo e muscoloso dato da un pacchetto aerodinamico in carbonio opaco con splitter anteriore, canard, minigonne e spoiler dedicato. Completano la mise folgoranti cerchi da 19” color oro neodimio opaco – tranquilli il loro potere magnetizzante è solo con lo sguardo.



Dentro, infine, si respira aria da serie limitata: sedili a guscio in carbonio, rivestimenti in microfibra Dinamica con accenti dorati ed un badge sul tunnel centrale pronto a ricordarti che sei uno dei 750 fortunati a sederti lì ed a stringer fra le mani quel volante sagomato che provoca orgasmi solo a guardarlo. Con una tiratura limitata, di cui soli 81 esemplari per il mercato italiano, la Audi RS3 Competition Limited arriverà a Giugno 2026, con prezzi a partire da 107.600 euro. L’emozione non ha prezzo. O forse sì?

