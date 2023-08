Notizie Furto di Auto ad Acquaviva delle Fonti, fermati rischiano il linciaggio

01/08/2023 di Domenico Scalera Un gruppo di minorenni abbandonano l´auto in pieno centro ma vengono fermati dai Carabinieri Acquaviva delle Fonti si è verificato un furto di auto verso le 23:30 circa di ieri. La vettura era guidata da un minorenne. L'evento ha suscitato una forte reazione da parte della popolazione locale. Un gruppo di ladri ha rubato un'auto nel centro della città ma fortunatamente sono stati fermati grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, in particolare di una pattuglia dei Carabinieri.



La situazione si è fatta molto tesa poiché la popolazione si è rivoltata contro i ladri, rischiando addirittura di linciarli. Questo dimostra la forte reazione emotiva e il senso di giustizia della comunità locale.



Secondo le prime indagini, sembra che i responsabili del furto sia un gruppo di ragazzi di soli 17 anni. Dopo aver abbandonato l'auto rubata (si tratta di una City Car) in nottata di fronte al teatro comunale in Piazza Vittorio Emanuele, i malviventi sono scappati a piedi rischiando il linciaggio da parte dei cittadini presenti. Uno dei ladri nella corsa cade e viene prontamente fermato dalle forze dell'ordine, altri due invece riescono a fuggire ma vengono comunque individuati dai carabinieri, perché avevano lasciato i loro cellulari nell'auto rubata. I delinquenti sono stati fermati dalle forze dell'ordine e adesso dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni.



Da alcune indiscrezioni sembra che i malviventi andavano in giro nella cittadina barese con l'auto rubata dal pomeriggio, sgommando e che abbiano preso anche un palo, individuati in serata da una volante dei carabinieri che li hanno inseguiti con le sirene accese, per le vie della città . Questo episodio mette in evidenza l'importanza della collaborazione tra la popolazione e le forze dell'ordine per contrastare il crimine. Grazie all'intervento rapido dei Carabinieri e al supporto della comunità locale, è stato possibile fermare i ladri e garantire la sicurezza nella città .

Abbiamo documentato l'episodio con un Nella cittadina disi è verificato unverso le 23:30 circa di ieri. La vettura era guidata da un minorenne. L'evento ha suscitato una forte reazione da parte della popolazione locale. Un gruppo di ladri ha rubato un'auto nel centro della città ma fortunatamente sono stati fermati grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, in particolare di unaLa situazione si è fatta molto tesa poiché la popolazione si è rivoltata contro i ladri, rischiando. Questo dimostra la forte reazione emotiva e il senso di giustizia della comunità locale.Secondo le prime indagini, sembra che i responsabili del furto sia un gruppo di ragazzi di soli 17 anni. Dopo aver abbandonato l'(si tratta di una) in nottata di fronte al teatro comunale in Piazza Vittorio Emanuele, i malviventi sono scappati a piedi rischiando il linciaggio da parte dei cittadini presenti. Uno dei ladri nella corsa cade e viene prontamente fermato dalle forze dell'ordine, altri due invece riescono a fuggire ma vengono comunque individuati dai carabinieri, perché avevano lasciato i loro cellulari nell'auto rubata. I delinquenti sono stati fermati dalle forze dell'ordine e adesso dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni.Da alcune indiscrezioni sembra che i malviventi andavano in giro nella cittadina barese con l'auto rubata dal pomeriggio, sgommando e che abbiano preso anche un palo, individuati in serata da una volante dei carabinieri che li hanno inseguiti con le sirene accese, per le vie della città . Questo episodio mette in evidenza l'importanza dellae leper contrastare il crimine. Grazie all'intervento rapido dei Carabinieri e al supporto della comunità locale, è stato possibile fermare i ladri e garantire la sicurezza nella città .Abbiamo documentato l'episodio con un breve video short



News Correlate » Hai paura che ti rubino l’auto? Ecco alcune dritte per evitarlo

Dopo il lockdown ed il venir meno delle restrizioni, i furti di auto hanno registrato un’impennata » Auto di lusso: i furti si fanno tecnologici

Un recente caso a Roma evidenzia la fragilità dei dispositivi high tech » Furti di auto in diminuzione

Ladri sempre più tecnologici ma la Polizia è ben attrezzata. Le utilitarie sono le macchine più rubate con il testa la Fiat Panda » Furti auto in diminuzione ma è sempre emergenza

Rubate nel 2014 107.383 auto, 4.772 in meno dello scorso anno. La regione più a rischio la Campania, la provincia quella di Roma [ Altre news correlate » ]