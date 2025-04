Calano gli incidenti con il nuovo Codice della Strada

[ Roma, Lazio, Italia ] - Grazie ai dati forniti da Carabinieri e Polizia Stradale, il Ministero dell’Interno ha reso noto che nei primi tre mesi dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, dal 14 dicembre 2024 al 13 marzo 2025, gli incidenti sono stati 10.762 rispetto agli 11.444 dello stesso periodo dello scorso anno con una riduzione del 6%.



Calano in particolare gli incidenti mortali: -22,1% essendo passati da 274 a 226, con un numero di vittime sceso a 232, rispetto ai 299 dell’anno precedente: -20,24% pero a 61 vittime in meno.

Riduzione anche per gli incidenti con lesioni che passano da 6.227 a 5.712; lo stesso per i feriti che sono diminuiti da 9.222 a 8.407.



Controlli stradali

Il controllo stradale da parte delle Forze dell’Ordine è stato effettuato impiegando oltre seicentomila pattuglie: 203.753 conducenti sono stati sottoposti a controllo con etilometri e precursori. Di questi l’1,7% ha subìto sanzioni per guida in stato di ebbrezza e lo 0,2% per guida dopo aver assunto stupefacenti. Su 17.607 patenti ritirate, 8.912 a causa cellulare alla guida, pari al 50,6%.



Ministero dell’Interno

Il Ministero sottolinea che dall’entrata in vigore del decreto sicurezza stradale e delle nuove regole per il codice della strada il bilancio è decisamente positivo e conferma un trend soddisfacente.