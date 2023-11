Notizie La vetrina Peugeot al Salone di Zurigo

03/11/2023 di Grazia Dragone Il brand presenta in anteprima il nuovo E-3008

L’evento dedicato all’automotive di Zurigo va in scena dall’1 al 5 novembre 2023 e si offre come parterre per le inedite proposte della gamma Peugeot, orientate principalmente alla mobilità elettrica.



Attraverso modelli come Peugeot Inception Concept e ulteriori veicoli green, tra cui l’inedito Peugeot E-3008, il brand dimostra la sua forte ambizione e il chiaro intento di diventare il primo marchio elettrico generalista in Europa entro il 2025.



Nell´ area dedicata sono esposti sette veicoli elettrici: Nuova E-208, Nuovo E-2008, Nuova E-308, E-Rifter, E-Partner, E-Expert, la Peugeot Inception Concept e il nuovissimo E-3008.

Il brand sta accompagnando i suoi clienti nella transizione verso i veicoli elettrici attraverso l’offerta di modelli ibridi: 308 SW Plug-in Hybrid 180, 408 Plug-In Hybrid 225, 508 SW Peugeot Sport Engineered 360 E 5008 Hybrid 136.



In dettaglio, l’inedito E-3008 beneficia della nuova piattaforma STLA Medium di Stellantis, progettata per offrire le migliori prestazioni della sua categoria. Promette un’autonomia fino a 700 km, tempo di ricarica rapido (100 km in 10 minuti), piacere di guida, prestazioni, efficienza e una servizi di connessi.

Inoltre, il nuovo Peugeot Panoramic i-Cockpit esalta il piacere di guida grazie allo schermo panoramico HD curvo da 21 pollici che riunisce l’Head-up Display e lo schermo tattile centrale. Il modello sarà commercializzato a partire dall’inizio del 2024.



Interessante la nuova Peugeot E-208 caratterizzata da un design sportivo e soluzioni tecnologicamente avanzate. Versatile e performante, la vettura adotta il nuovo motore da 156 CV e 410 km di autonomia.

Best-seller del segmento B, Peugeot 2008 compie un passo avanti in fatto di stile, tecnologia ed elettrificazione. Efficace la nuova motorizzazione elettrica da 156 CV che offre fino a 406 km di autonomia.

Infine chiudiamo con la Peugeot E-308 che riesce ad offrire piacere di guida ed efficienza. La vettura è dotata di una batteria da 54 kWh e garantisce un’autonomia di oltre 413 km.



News Correlate » Peugeot 5008 debutta in Italia

Il suv a sette posti è il più spazioso della categoria » Peugeot 5008: tutte le novità del suv transalpino

Piacere di guida, design distintivo e comfort di qualità premium per il rinnovato suv » Peugeot 2008, Suv compatto: prime immagini

Il crossover esordirà nella primavera del 2013. La casa automobilistica ha diffuso i primi dettagli » Peugeot 3008 serie speciale Napapijri,eleganza in libertà

Quattro versioni e badge identificativi con il noto brand di abbigliamento outdoor per il crossover transalpino » La tecnologia HYbrid4 by Peugeot

La casa del Leone sforna il primo motore Diesel Ibrido sul crossover Peugeot 3008 HYbrid4 [ Altre news correlate » ]