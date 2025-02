Notizie L´evoluzione delle auto familiari: comfort, sicurezza e innovazione

22/02/2025 di Domenico Scalera Tra passato e presente delle Station Wagon. l´Intelligenza Artificiale sale a bordo. Cosa ci aspettiamo per il Futuro?

auto familiari sono letteralmente passate da semplice mezzo di trasporto a vere e proprie estensioni della nostra casa su ruote. Oggi, modelli come Volkswagen Passat, Peugeot 5008, Ford S-Max e Renault Espace incarnano la perfezione del design moderno, ma la loro storia è lunga e ricca di innovazioni tecnologiche. Scopriamola insieme.



Dal passato al presente: una storia di progresso

Le origini delle auto familiari risalgono agli anni '30, quando marche europee come Citroën propongono veicoli del tutto nuovi per soddisfare le esigenze delle famiglie in crescita: la Traction Avant Familiale del 1935 ne è un esempio emblematico. All'inizio, queste vetture erano pensate per offrire spazio extra, senza preoccuparsi troppo di comfort o tecnologia.



Negli ultimi decenni, le auto familiari hanno subito una trasformazione radicale: da semplici mezzi di trasporto sono diventate veri e propri hub tecnologici, capaci di coniugare spazio, comfort e sicurezza con un’attenzione sempre maggiore alla sostenibilità. Oggi, modelli come la Peugeot 5008 o la Ford S-Max non sono solo veicoli, ma compagni di viaggio intelligenti. E mentre il mercato si arricchisce di novità, non sorprende che anche soluzioni come le



Comfort: da solo spazio a auto smart

Il concetto di abitabilità si è evoluto oltre il semplice metro cubo. Prendiamo la Peugeot 5008, un SUV a 7 posti che offre un bagagliaio da 780 litri, espandibili fino a 2.150 litri abbattendo i sedili posteriori. La sua terza fila, seppur compatta, è pensata per i più piccoli, mentre l’i-Cockpit con display digitale da 12,3” garantisce un’esperienza di guida immersiva.



La Ford S-Max, invece, punta sulla versatilità: con 2.020 litri di capacità di carico massima e sedili posteriori che si ripiegano in modo quasi pianeggiante, è ideale per trasportare oggetti ingombranti. Non manca l’attenzione al dettaglio: il tetto panoramico e i materiali premium la rendono una “prima classe su ruote”.



E se la **Renault Espace** (o il suo erede moderno, il Renault Grand Scénic) ha fatto scuola negli anni ’90 con i suoi interni modulari, oggi propone soluzioni come i sedili anteriori abbattibili per trasportare surfboard, un tocco pratico per le famiglie avventurose.



Sicurezza: l’Intelligenza Artificiale sale a bordo

La sicurezza non è più solo una questione di cinture e airbag. I sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) sono ormai standard: la Peugeot 5008 include frenata automatica d’emergenza e sensori di parcheggio, mentre la Volvo XC60 (menzionata tra i modelli top) integra tecnologie come il Pilot Assist, che mantiene la distanza di sicurezza in autostrada.



La Ford S-Max brilla per il suo sistema SYNC 3, che combina navigazione, controllo vocale e aggiornamenti over-the-air, riducendo le distrazioni alla guida . E se i SUV come la Volkswagen Passat (nella sua versione Station Wagon) puntano su telaio rigido e trazione integrale per la stabilità, i modelli elettrici come la Kia e-Niro sfruttano batterie posizionate nel sottoscocca per un baricentro basso e una guida più sicura.



Innovazione sostenibile: ibride, elettriche e motori efficienti

La transizione ecologica ha rivoluzionato anche le auto per famiglie. La Peugeot 5008 conta su motorizzazioni ibride plug-in che riducono le emissioni a 112 g/km, mentre la Ford Kuga Full Hybrid raggiunge i 1.000 km con un solo serbatoio, grazie alla rigenerazione dell’energia in frenata.



Non mancano le sorprese: la Renault Scénic E-Tech Electric propone un’autonomia di 440 km, con batterie integrate nel design per massimizzare lo spazio interno.



Curiosità che fanno la differenza

Anche le categorie delle familiari ci regala particolarità tecniche che pochi conoscono, ma che hanno avuto e avrà un impatto notevole:

Le auto familiari del 2030 saranno piattaforme connesse. La Peugeot 5008 sperimenta già un HUD (Head-Up Display) che proietta informazioni sul parabrezza, mentre la Volkswagen Passat integra l’assistente vocale «Hello Volkswagen!» con comandi gestuali. La Ford S-Max punta su sensori LiDAR per la guida autonoma di Livello 3, testati su autostrade tedesche nel 2024. Le auto familiari del 2030 saranno piattaforme. La Peugeot 5008 sperimenta già un HUD (Head-Up Display) che proietta, mentre la Volkswagen Passat integra l’assistente vocale «Hello Volkswagen!» con comandi gestuali. La Ford S-Max punta su sensori LiDAR per la guida autonoma di Livello 3, testati su autostrade tedesche nel 2024.



