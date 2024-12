Notizie SUV elettrici con maggiore autonomia

27/12/2024 di Domenico Scalera Lexus UX 300e è il Suv Elettrico della casa automobilistica giapponese dal design e performance esclusive

auto elettriche stanno riscontrando il favore di buona parte degli appassionati di guida. In un contesto dove la sostenibilità ambientale è sempre più importante, le case automobilistiche investono parecchio su questo settore e in particolare, stanno avendo una sempre maggiore crescita i SUV, un modello di auto particolarmente apprezzato dagli automobilisti per la comodità e la sicurezza che può garantire alla guida. Coniugando questi aspetti con i vantaggi dell’elettrico, va da sé che i

Fra i vari brand in questo senso spicca sicuramente Lexus, che da sempre è in prima linea per quel che riguarda le soluzioni per garantire una maggiore sostenibilità: caratterizzati da linee eleganti, i SUV ibridi ed elettrici del brand sono piacevoli da guidare, silenziosi e dalle prestazioni ottimali.



Veicoli a zero emissioni: qual è la reale autonomia?

Le auto a zero emissioni rappresentano un’alternativa sostenibile alle tradizionali vetture endotermiche. La crescente attenzione verso il tema della sostenibilità ambientale, non solo da parte delle case automobilistiche, ma anche e soprattutto da parte dei consumatori, ha fatto sì che il mercato dell'elettrico sia in costante aumento. Tuttavia, ci sono delle remore che spesso lasciano freddi gli utenti rispetto alle auto elettriche, prima fra tutte la durata della batteria e la potenza del motore: nessuno vuole trovarsi nella situazione di essere con la batteria scarica e lontano da una colonnina di ricarica, così come nessuno vuole rinunciare ad un motore dalle prestazioni importanti.



In realtà, queste paure non sono del tutto fondate: le case automobilistiche hanno fatto enormi progressi nello sviluppo di questo tipo di vetture, tanto che oggi i veicoli elettrici possono arrivare a percorrere oltre 450 Km con una sola ricarica. Inoltre, i motori dei veicoli Full Electric non hanno ormai molto da invidiare ai loro “cugini” endotermici, con prestazioni in termini di potenza e velocità notevoli.



Come conoscere la reale autonomia di una vettura elettrificata prima dell'acquisto? Per avere questa informazione, fondamentale per una scelta consapevole, vengono in aiuto i Test WLTP (acronimo di Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure), ovvero degli standard europei che offrono rilevamenti abbastanza accurati rispetto all’autonomia delle batterie. I risultati si basano sulla media dei consumi dell’automobile in un contesto urbano, extraurbano e autostradale. Ovviamente, la durata reale della batteria è influenzata anche dallo stile di guida, dall'intensità del traffico e dalle condizioni climatiche.



In linea di massima, le auto Full Electric più economiche sono in grado di percorrere circa 300 km con una sola ricarica, mentre quelle di fascia alta, garantiscono fino a 450 Km e oltre. L'evoluzione del modello EV Lexus a batteria, l'UX Full Electric, ad esempio, presenta un incremento di oltre il 40% della distanza di percorrenza. La tecnologia avanzata offre una maggiore sicurezza ma anche un'esperienza di guida audace, intensa, elegante e sofisticata.



I vantaggi dei Suv elettrici Lexus?

Possedere un Suv elettrico ha senza dubbio dei vantaggi. Dalla sua introduzione nel mondo dell'automotive nel 1989 (nel 1993 approda sul mercato italiano), Lexus, il marchio premium di Toyota, si impegna ad offrire solo il meglio delle motorizzazioni elettrificate, in termini sia di performance che di piacere di guida. Le Full Electric, infatti, sono spaziose, possiedono linee dinamiche ma eleganti, hanno in dotazione tutti i comfort e sono estremamente silenziose, frutto della qualità superiore dell’artigianalità dei maestri Takumi.



Il design dei suv Lexus è accattivante, studiato nel dettaglio per garantire grandi prestazioni di aerodinamicità. I veicoli sono potenti e assicurano un più elevato livello di sicurezza al conducente e ai passeggeri, senza scendere a compromessi. I costi di utilizzo sono notevolmente bassi in quanto non bisogna sottostare alle costanti variazioni del prezzo del petrolio, ma solo ai costi più stabili e prevedibili nel tempo dell'energia elettrica. La manutenzione è ridotta solo a poche operazioni. Mancando diverse parti mobili, l'impianto di scarico, la cinghia di distribuzione e i filtri, l'auto non richiede interventi regolari e la sostituzione di ricambi facilmente soggetti ad usura. In più, i freni hanno una maggiore durata.



Il motore elettrico a emissioni ridotte ha richiesto uno studio di oltre 15 anni. Grazie agli sforzi degli ingegneri giapponesi, oggi il mondo può diventare un posto più pulito mentre si è alla guida di un mezzo dalle prestazioni esaltanti. E quando la batteria raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'azienda mette a disposizione un programma di ritiro che ne garantisce il prelievo in sicurezza e con responsabilità.



Le auto Lexus sono tecnologicamente avanzate. Costantemente connesse anche allo smartphone, offrono una vasta gamma di servizi. È possibile avere a portata di click tutte le informazioni relative alla vettura, ottenere avvisi di assistenza oppure pianificare un viaggio rendendolo più efficiente e sicuro.



Consumi e prestazioni del nuovo Suv elettrico Lexus UX 300e?

Lexus UX 300e è il suv elettrico della casa automobilistica giapponese. Ideato per offrire divertimento puro anche nei contesti urbani, unisce la ben nota raffinatezza del marchio ad una nuova ed entusiasmante esperienza Full Electric. Il sistema di batterie aggiornato permette di aumentare l'autonomia di oltre il 40%, che tradotto in termini di percorrenza corrisponde a circa 450 Km, una distanza sufficiente per raggiungere la città di Nizza partendo da Firenze, il tutto con una sola ricarica. Ovviamente, le prestazioni possono variare in base allo stile di guida, alle condizioni della strada e alle temperature esterne.



Il design avanzato ed audace dell'auto è stato pensato non solo per catturare l'attenzione dell'occhio, ma anche per migliorare l'aerodinamicità. Ad esempio, i fari integrano delle alette che riducono le variazioni di pressione dell’aria di circa il 16% per offrire, al tempo stesso, una migliore stabilità posteriore nelle curve e con vento laterale. Il posizionamento dei componenti più pesanti al centro e il baricentro basso garantiscono una guida molto più stabile e sicura. In più, la nuova PCU compatta consente un'accelerazione fluida, raffinata, compensando i movimenti non sempre regolari del conducente sui pedali.



