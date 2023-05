Lexus LM: innovazione e comfort

Presentato al recente Salone di Shanghai, il nuovo Lexus LM rappresenta la seconda generazione di un veicolo destinato a raggiungere ogni mercato. L’innovazione rappresenta il biglietto da visita del marchio, che ha sempre fornito proposte di grande appeal, che sanno ben conciliare il gusto estetico

La prima generazione di Lexus LM è stata lanciata nel 2020, come risposta alle esigenze dei clienti interessati ai veicoli multispazio in Cina e in altri paesi asiatici. Offrendo entrambe le configurazioni a 4 e 7 posti, il veicolo è stato ben accolto dalla clientela.

Negli anni successivi, le esigenze e i desideri del mercato globale del lusso si sono diversificati. In rispostaa ciò, il nuovo LM è stato ridisegnato presentandosi come Luxury Mover.



Il design esterno propone una presenza elegante ed aerodinamica, rispettando il linguaggio di stile del brand. La cabina anteriore combina funzionalità e raffinatezza per consentire ai conducenti il massimo comfort, mentre la zona posteriore offre sedili e finiture curate, insieme a una varietà di tecnologie per sfruttare al meglio il tempo di viaggio. Per lo sviluppo del sedile, i movimenti del corpo del passeggero sono stati analizzati per garantire uno stato rilassato sia per il corpo che per la mente.



Per la prima volta, Lexus presenta AVS Suspension with Frequency-Sensitive Piston Valve, che combina un attuatore AVS (Adaptive Variable Suspension) e una valvola a pistone sensibile alla frequenza nell'ammortizzatore. Il sistema offre un'eccellente qualità di guida e riduce le vibrazioni.



Le versioni a 6 e 7 posti si concentrano su una sensazione spaziosa e un'eccellente visibilità. Il modello a 4 posti eleva il livello di personalizzazione e privacy grazie ad un display a schermo largo da 48 pollici posto davanti ai sedili posteriori, mentre una parete divisoria in vetro retrattile separa i due ambienti, anteriore e posteriore. Ogni componente degli interni è stato progettato per ridurre il rumore.

Non mancano dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione, come il Lexus Safety System +, che promette una guida sicura.