Lexus UX Hybrid: nuova veste per il suv nipponico

Si veste di novità l’urban crossover UX che propone nuovi elementi di stile ma anche una migliore multimedialità e connettività insieme all’inedito allestimento esclusivo Design.



Giunto sul mercato a partire dal 2019, Lexus UX è un veicolo elegante e versatile sviluppato sulla piattaforma globale GA-C Lexus. La tecnologia è ben rappresentata dai nuovi sistemi multimediali Lexus che assicurano una risposta più veloce e un funzionamento più intuitivo.



A seconda del livello di equipaggiamento, sono disponibili display da 8 o 12,3 pollici, con tecnologia touchscreen che sostituisce il controllo trackpad. I nuovi display sono più vicini al guidatore e offrono una grafica più nitida.

La potenza di calcolo aumentata garantisce risposte ai comandi più rapide, mentre la navigazione basata su cloud dà accesso a informazioni in tempo reale su strade e traffico.



Di serie troviamo anche l'integrazione degli smartphone tramite Apple CarPlay o Android auto. Le opzioni di connettività includono una porta USB-A nel vano della console centrale e due porte USB-C per la ricarica dei dispositivi sulla console.

Fa il suo ingresso nella gamma il nuovo allestimento Design che propone un look bitone con sei tinte disponibili in combinazione con un tetto nero a contrasto. Elementi specifici sono la griglia F SPORT a clessidra con trama a L, ma anche i cerchi in lega F SPORT da 18 pollici a 10 razze.



A bordo spiccano i rivestimenti dei sedili in pelle sintetica, sedili anteriori riscaldati, climatizzatore automatico bizona con sistema Nanoe-X, telecamera per la retromarcia, tergicristalli automatici, fari a LED con abbaglianti automatici, modanature passaruota nere e badge Lexus F e il nuovo Sistema multimediale con display da 8 pollici.

Lexus UX presenta anche un nuovo colore esterno, il Sonic Platinum realizzato con l'avanzata tecnologia di verniciatura sonica.