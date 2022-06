Nuova Lexus RX: presentato il restyling

Rivitalizzata per trasmettere più carattere e appeal, la nuova Lexus RX si reinventa proponendo una quinta generazione ricca di novità. La bestseller della gamma, uno dei punti di riferimento della sua categoria, rappresenta insieme ai modelli NX e RZ le punte di diamante del brand nel mercato dei suv premium.



E’ stato ulteriormente sviluppato il codice stilistico Next Chapter per il nuovo RX, che prevede un nuovo design a clessidra nella parte anteriore del veicolo. All'interno, l’ambiente Tazuna è incentrato sul controllo intuitivo del veicolo.

La nuova RX si presenta con una gamma di tre diverse varianti elettrificate. Al centro dell'offerta troviamo l’RX 450h+.

Con il nuovo RX 350h Premium Hybrid, Lexus introduce un'alternativa efficiente ai propulsori diesel e benzina di cilindrata inferiore. Per chi ama la guida sportiva viene offerto il turbo hybrid, RX 500h, dotato di controllo della motricità DIRECT4.



Per i mercati orientali, oltre a RX 500h Turbo Hybrid ad alte prestazioni, è prevista anche una versione RX 350 con un motore turbo a benzina da 2,4 litri con prestazioni superiori.

La tecnologia dedicata alla sicurezza offre il Lexus Safety System+ di terza generazione, con un sistema di pre-collisione migliorato, il nuovo Proactive Driver Assist e l'Extended Safety Package.

Presente, inoltre, la più recente piattaforma multimediale con l'assistente vocale intelligente Hey Lexus e l'applicazione Lexus Link.



Il nuovo RX sarà prenotabile dai clienti europei a partire dal 1 giugno, mentre le consegne sono programmate ad inizio 2023. La prenotazione permetterà di acquistare l’Omotenashi Pack al prezzo di 1.000€, a fronte di un listino di circa 4.800€ , che comprende il winter kit con cerchi da 21 pollici e la manutenzione per 3 anni o 45.000km con il servizio di pick up & delivery.