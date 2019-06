20/06/2019

Jeep Renegade Hybrid plug-in si caratterizza per l’inaspettata silenziosità, oltre ad essere una vettura sostenibile come dismotrano le emissioni di CO2 inferiori ai 50g/km. La guida risulta agevole e divertente grazie a una risposta pronta e a un’accelerazione fluida.



Il modello adotta un motore ibrido plug-in, abbinato a batterie ricaricabili oltre che dall’apporto termico anche da una presa di corrente elettrica esterna. Questa scelta consente l’adozione di motori elettrici più potenti, per un’autonomia garantita in modalità solo elettrico di circa 50 km e una velocità massima di circa 130 km/h.



La componente elettrica lavora insieme ai nuovi propulsori turbo benzina da 1300 cm3. L’azione combinata dei due propulsori, termico ed elettrico, consente di erogare sino a 240 CV.