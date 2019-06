Jeep Renegade Hybrid plug-in: il debutto a Torino

Il Salone dell’Auto di Torino è l’occasione per conoscere in anteprima le interessanti novità del mercato, è una panoramica a 360 gradi su tutto ciò che offre il settore auto, passando dal passato al futuro, dalla tradizione alla modernità.

L’evento si svolgerà dal 19 al 23 giugno 2019 in una quinta edizione che si preannuncia un successo e che prova ad andare oltre i numeri della precedente: oltre 700.000 visitatori, 1000 supercar coinvolte in 30 eventi dinamici, 45 brand espositori tra costruttori e designer.



Jeep interviene cogliendo l’opportunità per rendere noti i nuovi Renegade e Compass equipaggiati con tecnologia hybrid plug-in immersi nell’atmosfera piacevole del Parco Valentino.

Il debutto di Renegade avverrà sulle strade cittadine, partendo da Piazza Vittorio Veneto e sfilando lungo il circuito di Torino, dove il pubblico potrà apprezzarne l’inaspettata silenziosità. Renegade, come il modello Compass, è rispettosa dell’ambiente, assicurando emissioni di CO2 inferiori ai 50g/km.



Non manca la sensazione di una guida agevole e divertente grazie a una risposta pronta e a un’accelerazione fluida. Entrambi i modelli sono dotati di motore ibrido plug-in, abbinato a batterie ricaricabili oltre che dall’apparto termico anche da una presa di corrente elettrica esterna.



Questa scelta consente l’adozione di motori elettrici più potenti, per un’autonomia garantita in modalità solo elettrico di circa 50 km, per una velocità massima di circa 130 km/h. La componente elettrica lavora insieme ai nuovi propulsori turbo benzina da 1300 cm3. L’azione combinata dei due propulsori, termico ed elettrico, consente di erogare sino a 240 CV. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet