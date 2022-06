Lamborghini al MIMO 2022

La kermesse Milano Monza 2022, da poco conclusa, ha incantato i visitatori con vetture di grande carattere, autentiche icone di stile e sportività. Tra le assolute protagoniste va sottolineata la presenza dell’esclusiva ed inedita Lamborghini Huracán Tecnica, annunciata ad aprile e rivelata durante il New York International Auto Show.



Mitja Borkert, Head of Design di Automobili Lamborghini ha rappresentato il brand durante la giornata inaugurale del 16 giugno e in occasione della Premiere Parade.



“Questa nostra ultima creazione, presenta un design sofisticato e profondamente rivisitato, che riflette da ogni angolazione la sua triplice e ben definita personalità di prestazionale supersportiva per l’uso su strada, capace di un iconico ed attraente lifestyle nel suo utilizzo quotidiano, mantenendo tutte le doti tecniche e dinamiche, necessarie per l’utilizzo in pista”, sono state le sue parole.



Già nel nome Tecnica viene evidenziata l’evoluzione dell’efficienza tecnica della famiglia V10. La vettura si propone con un approccio innovativo nel design, ma anche in tutto ciò che è presente sotto la pelle. Lo stile sottolinea i miglioramenti aerodinamici che esaltano prestazioni e stabilità, mentre il motore è lo stesso in uso sulla EVO STO che assicura un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi.



Esposta in via dei Mercanti, anche una Lamborghini Huracán EVO Spyder con livrea one-off, una riproduzione in scala 1:1 lo stile delle Hot Wheels. Il progetto è stato curato dal Centro Stile Lamborghini, che ha reinterpretato la tipica livrea partendo dalla colorazione tri-strato Verde Alceo. Nella giornata di sabato 18 giugno hanno sfilato, infine, durante la Journalist Parade gli esemplari di Lamborghini Urus, Lamborghini Aventador SVJ e versioni di Lamborghini Huracán quali STO ed EVO RWD Spyder.