Salone Auto Torino 2024: appuntamento a settembre

Passato, presente e futuro dell’automotive si danno appuntamento a settembre, più precisamente dal 13 al 15, per dare vita all’evento Salone Auto Torino 2024, kermesse openair nel centro della città, gratuito per il pubblico.



Il Salone Auto Torino rappresenta un omaggio alla storia dell’automobilismo attraverso il racconto della sua evoluzione, partendo dalle carrozze, passando alle prime auto a motore di inizio ‘900, alle icone di design degli anni 60 e 70 fino alle auto sostenibili che guideranno la transizione della mobilità.



In piazza Carlo Felice e in piazza Castello sono collocate le aree test dove si troveranno le tecnologie a basse emissioni sviluppate dai brand, che i visitatori potranno mettere alla prova su strada. Oltre alle prove e all’esposizione delle novità destinate al mercato, ci sarà spazio anche per le sportive da sogno, i prototipi e le one off dei grandi designer.



Le monoposto da gara, concept e auto classiche saranno coinvolte in sfilate ed eventi dedicati, che si svolgeranno nel Circuito Dinamico realizzato tra piazza San Carlo, via Roma e piazza Castello.



Sabato 14 settembre appuntamento con il Gran Premio Torino. Le auto sportive di ogni epoca saranno protagoniste nella Reggia di Venaria e sfileranno in una parata che attraverserà il centro di Venaria Reale, passando per la Panoramica di Superga, giungere in via Roma.



Il Salone Auto Torino 2024 coinvolgerà il territorio. Per i visitatori sarà attivato il Free Pass Salone, un biglietto elettronico gratuito che darà la possibilità di accedere a diverse iniziative come, ad esempio, la possibilità di effettuare i test drive degli ultimi modelli. Non mancherà l’intrattenimento, che si snoderà tra via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazzetta Reale, Giardini Reali e piazza Vittorio Veneto.



Andrea Levy, Presidente Salone Auto Torino, dichiara: “Abbiamo riunito gli elementi più appassionanti e suggestivi del sistema automobilistico in un unico format, in una sola passeggiata che, da piazza Carlo Felice a piazza Castello e piazza Vittorio Veneto, accompagnerà i visitatori tra le auto classiche, i modelli iconici dei brand, le novità commerciali, disponibili anche nelle aree test drive, i prototipi e le one-off dei più grandi car designer, le due ruote”.