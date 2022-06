MIMO 2022: al via il countdown

Si scaldano i motori per la nuova edizione di MIMO Milano Monza Motor Show, kermesse che si svolgerà dal 16 al 19 giugno 2022 nelle città di Milano e Monza e all'Autodromo Nazionale Monza.



La manifestazione porta in dote le novità di oltre 40 brand tra case automobilistiche e motociclistiche e coinvolgerà gli appassionati in quello che è un evento diffuso, con appuntamenti dedicati.



Milano è il luogo dove sarà allestita l’esposizione statica delle vetture nonché sede di eventi istituzionali. Presente anche l’Area Test Drive con la possibilità di acquistare il proprio nuovo mezzo n loco.

Monza invece diventerà il cuore della passione automotive. Grazie alla partnership con 1000 Miglia, sabato 18 giugno gli equipaggi entreranno nell’Autodromo di Monza, e disputeranno l’ultima prova cronometrata.



L’evento sarà completamente gratuito per il pubblico grazie al MIMO Pass, un biglietto elettronico gratuito che permetterà di vivere sia l'evento (con accesso all'Area Test Drive e all'Autodromo di Monza), che le città di Milano e Monza, grazie alle numerose convenzioni e sconti per trasporti, musei, hotel, ristoranti e centri sportivi.



Tra gli appuntamenti ricordiamo: il taglio del nastro inaugurale programmato per il 16 giugno alle 9:30 a Milano alla presenza delle istituzioni politiche e automotive.

Importante il Convegno Internazionale Ricerca e Innovazione, il futuro della mobilità, previsto per venerdì 17 giugno dalle 9:00 alle 18:00 a Milano presso l’Auditorium Testori di Palazzo Regione Lombardia, che tratterà del futuro della mobilità.

Coinvolgente l'Iliad Vertical Urban Tour con due giornate di intrattenimento che riguarderà sport, food, tv, concerti e musica.

Interessante la Journalist Parade che, sabato 18 giugno 2022 alle ore 15:00 a Monza, vedrà la partecipazione dei giornalisti più accreditati alla guida delle novità proposte dalle case automobilistiche.