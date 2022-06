MIMO 2022: le auto in vetrina

Si scalda l’atmosfera per l’avvio della 2ª edizione di MIMO Milano Monza Motor Show, kermesse che si svolgerà dal 16 al 19 giugno prossimi. In attesa del taglio del nastro inaugurale, è stata resa nota la lista delle vetture che parteciperanno all’evento, un elenco ben nutrito di modelli che appartengono a diversi segmenti e che si distinguono anche per carattere ed esclusività.



Nel centro di Milano, a partire dalla pedana n. 1 sarà esposta la Pagani Huayra R. Troveremo, inoltre, tra i modelli: Aiways Leasys Rent U5, Alfa Romeo Tonale, Aston Martin DBS, Aston Martin DBX 707, Bentley Continental GT V8 Convertible, Bentley Bentayga S, Chevrolet Corvette Stingray, Energica Experia Green Tourer, Harley Davidson Pan America Special, McLaren Artura by MSO, McLaren Senna, Mole Urbana e Mole Costruzione artigianale, Touring Superleggera Arese RH95, Zagato Mostro Barchetta Zagato by Maserati.



Completano la lista: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio esposta dai Carabinieri, DP12 evo del DynamisPRC Team del Politecnico di Milano collocata nello stand Formula Sae/ANFIA, i 150 anni di Pirelli, Unipol, Fastweb, Sforza J-Ren Tennessee, Wrap e i modelli selezionati da UIGA per partecipare al concorso riservato al pubblico Ilmotoredelfuturo.it.



Non mancheranno le auto sportive, vere e proprie icone come, ad esempio: McLaren Elva, Dallara EXP, Mercedes-Benz AMG GT Black Series, Merceders-Benz McLaren SLR, Ferrari F12tdf, Pagani Imola, Porsche 918 Spider.



Le case automobilistiche e motociclistiche offriranno i propri modelli per un test drive su viabilità ordinaria in viale Gadio e Foro Bonaparte, nell’area realizzata da Enel X Way aperta dal 16 al 19 giugno dalle 9 alle 19.



Nel fine settimana i visitatori che avranno il MIMO Pass potranno visitare l’esposizione delle case automobilistiche e dei club all’Autodromo Nazionale di Monza.

Nei box saranno presenti: Lamborghini Huracán STO, Lamborghini Super Trofeo, Lamborghini Urus, McLaren Elva, Pagani Huayra R, Dallara EXP, Mercedes-Benz AMG 45 S, Mercedes-Benz AMG CLA 45 S Coupé, Mercedes-Benz AMG GLAn45 S, Sportequipe 5, Sportequipe 6, Sportequipe 7, Sportequipe PK8, Fondazione Macaluso con Lancia Beta Montecarlo Turbo e la Lancia LC1, Scuderia del Portello con Alfa Romeo De Tomaso F1, Alfa Romeo Giulietta Spider Sebring, Alfa Romeo 1900 TI Super, Alfa Romeo Giulia 1600 Pechino-Parigi 2016, Giulia TI Super.