MIMO 2021: Lamborghini in vetrina

L’evento Milano Monza 2021 è in pieno svolgimento in questi giorni nella cornice meneghina e propone, nelle sue oltre cento installazioni, che accompagnano i visitatori da piazza San Babila fino al Castello Sforzesco, uno scatto delle intenzioni e direzioni, attuali e future della mobilità, interpretata secondo le diverse mission dei brand presenti.



Nella passeggiata all’aperto, oltre 60 costruttori consentono di osservare i propri modelli, sviluppati seguendo concetti che riguardano temi come la sostenibilità e la sicurezza, ma anche il design e le prestazioni.

Nell'edizione 2021, i brand presenti sono: Alfa Romeo, Aprilia, Aston Martin, Audi, Automobili Lamborghini, Bentley, BMW, BMW Motorrad, Bugatti, Cadillac, Citroën, Corvette, Cupra, Dallara, DR, DS, Ducati, Enel X, EVO, Ferrari, Fiat, solo per citarne alcuni.



Tra essi puntiamo l’attenzione su Lamborghini, che partecipa all’evento con l’esclusiva e nuovissima Huracán STO e della few-off Siàn, assieme al SUV URUS e ad una Huracán EVO Spyder.

Stephan Winkelmann, Presidente e Amministratore delegato di Automobili Lamborghini ha rappresentato l’Azienda durante la giornata inaugurale del 10 giugno, assieme ad altri membri del board aziendale.

In occasione della Premiere Parade, la sfilata serale con passerella delle auto più rappresentative tra quelle dei brand presenti, ha sfilato la Huracán STO guidata dal Chief Marketing & Sales Officer di Lamborghini, Federico Foschini.



La Huracán STO, supersportiva omologata per l’uso stradale con V10 Aspirato e 640 CV, viene esposta in Piazza del Duomo insieme alla Siàn, prima vettura ibrida in edizione limitata di Automobili Lamborghini, mentre il SUV URUS e la Huracán EVO Spyder possono essere ammirate lungo Corso Vittorio Emanuele.



Nella giornata di venerdì 11 giugno, in occasione della Journalist Parade, sfileranno dal Castello Sforzesco fino all'Autodromo di Monza due Urus. Seguiranno altre attività promosse dalle concessionarie di Lamborghini Milano e Lamborghini Bergamo: una Bull Run, che vedrà sfilare alcuni clienti all’Autodromo di Monza; la presenza nei paddock dell’hospitality Lamborghini e diverse attività in pista con le supercar del marchio.