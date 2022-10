Salone Parigi 2022: le novità di Jeep

Jeep riserva interessanti novità al Mondial de l’Auto di Parigi, parterre per la presentazione dell’inedita Jeep Avenger full electric, il primo veicolo BEV prodotto dal marchio. Le caratteristiche del veicolo sono anticipate nell’impostazione dello stand, che richiama il dinamismo e le capacità outdoor del veicolo.



Secondo le intenzioni del marchio, Jeep Avenger entrerà a far parte di una gamma europea elettrificata che include le versioni 4xe Plug-In Hybrid di Jeep Wrangler, Compass, Renegade. All’inizio del 2023, sarà seguita dal lancio della versione 4xe Plug-In Hybrid della Jeep Grand Cherokee rinnovata.

Il piano di elettrificazione del brand, rivelato durante il recente Jeep 4xe Day, si basa sullo sviluppo di una gamma di veicoli elettrificati destinati al mercato europeo. La strategia prevede, inoltre, l’arrivo di veicoli a zero emissioni in Europa entro il 2025, con modelli come Jeep Recon e Wagoneer S, due veicoli rinnovati e full electric.



“La nuova Jeep Avenger rappresenta una pietra miliare per il marchio, ed è infatti è la prima di una serie di nuovissimi BEV Jeep ad essere introdotta in Europa” ha dichiarato Christian Meunier, CEO del brand Jeep.

La vettura si affida al Selec-Terrain e Hill Descent Control di serie, mentre la propulsione si avvale di un sistema di propulsione elettrico da 400 Volt di nuova generazione, che unisce un nuovo motore elettrico e una nuova batteria.



Il suv ha dimensioni compatte e si posiziona nel segmento dei B-SUV. Il design punta sull’iconica griglia a 7 feritoie, che da verticale è diventata più orizzontale. La vista laterale mostra i classici passaruote trapezoidali e gli imponenti cerchi diamantati da 18 pollici. Il design solido e pulito degli interni trae ispirazione dal modello Wrangler.



E’ disponibile per un periodo limitato, fino al 30 novembre, il pre-booking dedicato alla Jeep Avenger 1st Edition, una configurazione esclusiva, disponibile solo in Italia e Spagna con motorizzazione benzina turbo.

Jeep Avenger 1st Edition propone una livrea bicolore (Sun con tetto Volcano o Granite con tetto Volcano) o la livrea tutta Volcano, arricchita con vetri oscurati, cerchi in lega da 18 pollici e luci full LED anteriori e posteriori.