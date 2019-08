Lamborghini Aventador SVJ 63

22/08/2019

La sportiva Aventador SVJ 63 Roadster rappresenta una limited edition realizzata in 63 esemplari numerati per celebrare l’anno di fondazione del marchio: il 1963. In dettaglio, la vettura si presenta con uno stile specifico studiato per il modello e prevede la parte superiore in fibra di carbonio opaca o lucida. I cerchi forgiati Leirion offrono una nuova finitura in titanio opaco, mentre sulla livrea SVJ 63 spicca una targhetta che indica la numerazione.



All’interno, troviamo Alcantara in tre diversi colori, con elementi in fibra di carbonio ripresi in tutto l’abitacolo, che si abbinano al CarbonSkin, il materiale brevettato da Lamborghini. Il badge sul volante, insieme al logo 63 sul pannello posteriore in Alcantara e CarbonSkin, sottolinea l'appartenenza ad un'edizione limitata. Le 63 Aventador SVJ Roadster saranno consegnate a partire dal 2020.