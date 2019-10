Nissan Ariya Concept

25/10/2019

Prototipo innovativo, Nissan Ariya è un crossover dal design distintivo che si affida per la propulsione a due unità elettriche dalla potente accelerazione. Il design punta su forme e linee innovative ed elementi mutuati dal modello Nissan IMx come il V-Motion frontale, la linea dei gruppi ottici posteriori, laterali compatti e interni in stile zona living. Le ruote in alluminio da 21 pollici a cinque razze con pneumatici speciali sottolineano il profilo del veicolo.



La linea del tetto snella e bassa consente una migliore aerodinamica. Lo schema cromatico Suisei Blue conferisce un duplice aspetto, secondo la distanza. Da lontano, il colore blu scuro appare opaco, mentre a distanza ravvicinata le particelle di vetro incorporate producono una miriade di rifrazioni della luce.



Il concept Nissan Ariya è dotato dell’ultima versione del sistema di assistenza alla guida, ProPILOT 2.0, che migliora la sicurezza e il comfort. Questo sistema coniuga la guida autostradale assistita con la guida autonoma.