Nissan Hyper Adventure: secondo atto

Dopo il recente reveal digitale del prototipo Hyper Urban, Nissan mostra il secondo modello della serie di concept Nissan EV in vista del Japan Mobility Show del prossimo 25 ottobre. Si tratta di un suv sportivo rivolto alla clientela che ama gli spazi aperti e la natura.



Il concept Nissan Hyper Adventure con tecnologia V2X rappresenta una vera e propria fonte di energia su quattro ruote, sempre disponibile. La batteria di grande capacità può essere utilizzata per alimentare dispositivi elettronici, illuminare campeggi o ricaricare moto d'acqua elettriche. È possibile anche alimentare abitazioni (V2H) o una comunità locale, immettendo in rete l'energia non utilizzata (V2G).



Il carnet di dotazioni include la trazione integrale e-4ORCE, per viaggiare nel massimo comfort anche in condizioni difficili. Il design si affida a linee nette che ne sottolineano la forza e il dinamismo.

Il frontale è stato pensato per ottimizzare i flussi d’aria intorno alla vettura, con il vetro che integra il tetto e i finestrini laterali e la superficie a filo della parte posteriore. Le ruote speciali sono dotate di ramponi per muoversi sulla neve.



A bordo la spaziosità garantisce il massimo comfort per guidatore e passeggeri. Il quadro strumenti offre un ampio campo visivo per accedere a tutte le informazioni della vettura.

Ampio il vano di carico studiato per il trasporto di attrezzature sportive o da campeggio. Il sedile posteriore a panca può ruotare di 180° e creare una seduta rivolta verso la parte posteriore del veicolo.