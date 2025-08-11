Bugatti Brouillard: una nuova era ha inizio

11/08/2025 di Lorenzo Pollini Brouillard, più che un modello, un passaggio di testimone e responsabilità. La strada verso le one-off su misura si fa ibrida e perde una W. Debutta al Monterey Car Week

Bugatti Centodieci non vi bastano? E mentre sorseggiate una coppa di Goût de Diamants ghiacciato accennate al vostro chauffeur che hypercar Bugatti Brouillard, sarà presentata in anteprima mondiale alla Monterey Car Week che si svolge negli USA tra Carmel, Pebble Beach e Laguna Seca (dal 8 al 17 Agosto 2025) ed è la prima realizzazione del nuovo programma Bugatti Solitaire.



Il nuovo corso di Bugatti

Un prima ed un dopo, questo il duro compito a cui è stata chiamata la nuova creazione della Casa francese, ultima a sfoggiare vesti che racchiudono l’iconico cuore W16 e la prima ad inaugurare la nuova divisione con un cambio di direzione, passando quindi dal lusso su misura, alla costruzione di One-Off su misura. Con lo scopo di realizzare creazioni irripetibili, con un nome proprio e un’identità unica.



Esemplare unico derivato dalla Bugatti Mistral

Addio W16, benvenuto V16 ibrido

Ma non è tutto, accennavo al motore W16 sottolineando come con la Bugatti Brouillard sarà un vero e proprio canto del cigno a favore di un propulsore V16 aspirato ibrido, realizzato in collaborazione con la Cosworth. Un passaggio epocale che unisce tradizione, performance e tecnologia, fissando un nuovo standard nel mondo delle Hypercars.

