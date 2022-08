Bugatti W16 Mistral semplicemente esclusiva

Presentata in anteprima mondiale al Monterey Car Week 2022 la Bugatti W16 Mistral, la nuova roadster della casa francese con aspetto stradale che darà l’addio al Motore Turbo W16.



Questo è l’ultimo modello che monterà il leggendario Motore W16. Questa roadster dallo stile inconfondibile e performance assolutamente eccezionali, chiude un’era nata nel 2005 con la Bugatti Veyron.



Il nuovo Bolide di casa Bugatti si è ispirato alla Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid del 1934, una versione rara ed estremamente sportiva creata per i lunghi rally con un parabrezza a forma di V ribassato e dei rigonfiamenti aereodinamici nella parte posteriore che richiamano le linee di un aereo.



La Supercar sportiva prende il nome dal vento che soffia nella Valle del Fiume Rodano a Sud della Francia, il cosiddetto Maestrale. La Bugatti W16 Mistral utilizza un motore da 1600 CV. E’ una roadster senza tettuccio rigido per offrire la miglior esperienza di guida Bugatti. Rifinita con una livrea bicolore nera e gialla, rappresenta l'ispirazione perfetta in questa fase di spartiacque nella storia di Bugatti, proiettata ormai nel futuro delle auto elettriche.



Saranno costruiti solo 99 esemplari della Bugatti W16 Mistral ed il prezzo è di 5 milioni di euro. Le consegne sono previste per il 2024. State tranquilli che l’intera produzione della Bugatti W16 Mistral è stata già venduta a facoltosi nonchè fedelissimi del Brand. Ogni esemplare verrà realizzato in base alle specifiche fornite dal cliente secondo standard di elevata qualità di lavorazione artigianale. Vi lasciamo con le favolose immagini della Super Sportiva del Monterey Car Week.