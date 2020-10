Bugatti Bolide: la via estrema alla velocità

Sbalorditiva per le soluzioni ingegneristiche impiegate e per l’attitudine dinamica, la Bugatti Bolide si configura come la hypercar estrema per eccellenza.

Questo studio sperimentale si propone nella veste di auto sportiva da pista, equipaggiata con un motore W16 che promette prestazioni elevatissime ed emozioni alla guida ad alto tasso adrenalinico.



Veloce e leggera allo stesso tempo, la vettura offre un ottimale rapporto peso/potenza pari a di 0,67 kg per CV, possibile grazie alla combinazione del motore W16 da 1.850 CV e al peso della vettura di soli 1.240 kg, numeri che la rendono vicina alle monoposto di Formula 1.



“Bugatti rappresenta la continua ricerca di innovazioni tecnologiche, in linea con i valori del marchio dell'azienda di eccellenza, coraggio, dedizione. E Bugatti non si ferma mai. Puntiamo continuamente a nuovi ed entusiasmanti obiettivi e la domanda che teniamo sempre a mente è: e se?”, dichiara Stephan Winkelmann, presidente del brand.



Bugatti ha progettato la trasmissione specificamente per l'uso in pista e ha ottimizzato il motore e il cambio per affrontare regimi più elevati. I quattro turbocompressori di nuova concezione sono dotati di pale ottimizzate per aumentare la pressione di sovralimentazione e la potenza a regimi del motore più elevati.

Per ottenere una lubrificazione ottimale anche in presenza di forze centrifughe elevate, il circuito dell'olio, la pressione dell'olio, le valvole di ritegno, i deflettori, i serbatoi dell'olio, i serbatoi dell'olio e il design della pompa della lubrificazione a carter secco sono stati ottimizzati. Tutte le viti e gli elementi di fissaggio del Bolide sono realizzati n titanio.



Un'innovazione assoluta è la presa d'aria sul tetto, che fornisce un'ottimizzazione attiva del flusso d'aria, rispondendo in modo diverso in base alla velocità, che può raggiungere 500 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 2,1 secondi.



Con un'altezza complessiva di soli 995 mmi, la Bugatti Bolide presenta la stessa altezza della storica Bugatti Type 35. Il passo è di 2,75 metri e la larghezza di 1,99 metri. La sicurezza è assicurata da dispositivi di sicurezza progettati in conformità con le normative FIA.