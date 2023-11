Honda: futuro e innovazione al Japan Mobility Show

[ Tokyo ] - Durante la conferenza stampa di presentazione delle novità del marchio Honda, il Direttore, Presidente e Rappresentante del marchio Toshihiro Mibe ha focalizzato l’attenzione su diversi aspetti, ma tutti comunque rivolti alla mobilità futura e soprattutto sostenibile.



Il Japan Mobility Show, ex Tokyo Motor Show, è il parterre ideale per illustrare le nuove idee di un brand nato come azienda per la produzione di motociclette, ma che nel tempo ha saputo diversificare la sua gamma arrivando a produrre non solo automobili, ma anche aerei.



Tra le originali proposte per il mercato si segnala il veicolo autonomo Cruise Origin, che consentirà alle persone di utilizzare il loro tempo di viaggio in modo più libero.

Honda eVTOL e Honda Jet amplieranno, poi, la mobilità nei cieli e consentiranno di superare i limiti di luogo e distanza.



I prodotti per la mobilità sono realizzati con diversi materiali, tra cui metalli, resine e tessuti, la cui disponibilità non è tuttavia illimitata. Se si utilizzano solo gli attuali metodi di produzione e di riciclaggio, prima o poi sarà difficile sostenere la produzione di prodotti. A questa esigenza dà una risposta SUSTAINA-C Concept, un'automobile realizzata in resina acrilica che viene riciclata e riutilizzata.



Honda non dimentica di investire nella possibilità di aumentare le capacità delle persone e lo fa attraverso due proposte: Honda Avatar Robot e UNI-ONE.

Il primo consentirà a tutte le persone, comprese quelle con mobilità limitata, di svolgere ruoli attivi da una postazione remota.

Invece, UNI-ONE è un dispositivo di mobilità che l'utente può guidare spostando il peso del corpo, mentre è seduto, senza usare le mani, aiutando chi ha difficoltà motorie.



Inoltre, il veicolo a guida autonoma Honda CI-MEV aumenterà il raggio di vita delle persone, soprattutto di chi con l'avanzare dell'età, si confronta con le difficoltà di guidare e camminare.



Interessante, infine, la proposta di un modello sportivo elettrificato. Prelude Concept rappresenta il punto di partenza dei modelli futuri, una vettura speciale che potrà offrire un'esperienza piena e coinvolgente.