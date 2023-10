Japan Mobility Show 2023: le proposte futuristiche di Toyota

[ Tokyo ] - Toyota svela, nel press day dedicato del Japan Mobility Show 2023, le proposte per una mobilità sempre più attenta alla sostenibilità, senza dimenticare la propria identità e il carattere che da sempre caratterizzano i propri prodotti.



Lo stand riservato al marchio, il cui tema è Let’s Change the Future of Cars—Find Your Future, anticipa la visione del brand orientato verso un futuro sempre più vicino.



Interessanti i concept elettrici a batteria (BEV) FT-3e e FT-Se. Il primo è un suv, mentre la seconda una vettura sportiva, entrambe caratterizzate da appeal e tecnologia, nel puro stile Toyota.



In dettaglio, la FT-3e intende arricchire la quotidianità offrendo nuove esperienze di guida e servizi personalizzati. Il design combina stile ed estetica avanzati, attraverso la scelta di una impostazione minimalista e semplice. I display digitali che vanno dalla parte inferiore della carrozzeria alla portiera superiore forniscono tutte le informazioni necessarie al conducente.



Il concept FT-Se è un modello BEV sportivo ad alte prestazioni che condivide i componenti principali con il modello FT-3e. Le proporzioni larghe e basse, insieme a una silhouette elegante sono pensate per ridurre la resistenza aerodinamica.

Il profilo basso del cruscotto garantisce un'elevata visibilità.



Oltre ai prototipi FT-3e e FT-Se, Toyota mostra il noto Land Cruiser nella veste Se. Il veicolo offre performance elevate e un design elegante. La sua silenziosità aiuta a creare un ambiente confortevole nell'abitacolo durante gli spostamenti in città. Il telaio monoscocca assicura maneggevolezza, reattività e sicurezza.



Il concept EPU, invece, è un pick-up di medie dimensioni di nuova generazione, con telaio monoscocca ad elevata resistenza. Con una lunghezza di poco più di 5 metri e carrozzeria a doppia cabina, la struttura monoscocca vanta una zona di carico versatile adatta a vari utilizzi.



Infine, troviamo il veicolo Kayoibako, una concept elettrica versatile, che può essere utilizzata sia come veicolo commerciale che come minivan per il trasporto di passeggeri. Lungo 3,99 metri e alto 1,85 metri, il modello adotta un design privo di leziosità estetiche e strutturato come un solido geometrico. A bordo, troviamo un tocco futuristico regalato dalla presenza di uno schermo unico che attraversa la plancia.